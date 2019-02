Denisa Neagu, membru USR, a adresat direct intrebarea Primariei Sectorului 3. Si a vrut sa afle si cat lemn rezulta din toaletarile ce se fac in sector.Din raspunsul primit de aceasta aflam ca in anul 2018, in urma toaletarii copacilor din sectorul condus de Robert Negoita (PSD), au rezultat 1.919 metri cubi de material lemnos, dar ca toata aceasta cantitate a ajuns la groapa de gunoi."Cea mai mare parte a materialului lemnos s-a dovedit inutilizabila, fiind putrezit si afectat de daunatori, boli, ciuperci etc.", se arata in raspunsul oferit de primarie.Situatia e de departe de a sta chiar asa, insa, avand in vedere ca si acum, la ploaia inghetata, dar si anul trecut, din cauza vanturilor puternice, au fost rupte crengi sau doborati cu totul arbori sanatosi, dar care fie nu au fost plantati corespunzator, fie nu au fost toaletati la timp pentru a se putea dezvolta armonios.Iata, de exemplu, cum arata lemnul taiat in parcul Alexandru Ioan Cuza in urma cu cateva zile:Foto: Ziare.comA.G. ...citeste mai departe despre " Ce face Negoita cu copacii cazuti? Anul trecut au fost stransi 2.000 de mc de lemn. Iar acum IOR-ul arata ca dupa defrisare (Foto) " pe Ziare.com