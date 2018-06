CE il contrazice pe Tariceanu si spune ca e ingrijorata de modificarile Codurilor penale din Romania

Tariceanu afirmase, prin intermediul unui comunicat, ca i-a transmis lui Timmermans, la intalnirea pe care au avut-o joi, ca MCV-ul si-a indeplinit scopul si trebuie sa fie ridicat.Mai mult, seful Senatului a afirmat ca tara noastra nu a scapat de supravegherea MCV din cauza ca "de fiecare data cand s-a apropiat de linia de final s-au schimbat regulile si a trebuit sa o luam de la capat"."Frans Timmermans si Calin Popescu Tariceanu au discutat despre situatia actuala a Mecanismului de Cooperare si Verificare pentru Romania. MCV se bazeaza pe patru criterii de referinta stabilite la inceputul mecanismului, care nu s-au modificat si care nu au fost inca indeplinite. In ianuarie 2017, Comisia a formulat 12 recomandari pentru a ajuta Romania sa indeplineasca criteriile de referinta pentru a incheia MCV.Din pacate, progresele inregistrate in urma acestor recomandari nu au fost suficiente pana in prezent, iar problemele inchise anterior au fost redeschise. Prim-vicepresedintele Comisiei Europene i-a reamintit lui Tariceanu ca este crucial pentru Romania acum sa-si intensifice eforturile si sa evite anularea realizarilor din trecut", a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene, pentru Ziare.com.Totodata, in cadrul intalnirii dintre cei doi, Timmermans a afirmat ca atat Comisia Europeana, cat si partenerii internationali au subliniat in repetate randuri ca lupta impotriva coruptiei si asigurarea unui sistem judiciar independent si profesional sunt de o importanta capitala."In acest context, urmarim indeaproape si cu ingrijorare reformele judiciare si ceea ce se intampla cu Codurile penale din Romania", i-a mai transmis Timmermans lui Tariceanu, a declarat un purtator de cuvant al Comisiei Europene.12 state occidentale trag un semnal de alarma referitor la Codurile PenaleNu doar Comisia Europeana este ingrijorata de modificarile Codurilor penale. 12 state occidentale au tras joi un semnal de alarma cu privire la modul in care Puterea de la Bucuresti are de gand sa modifice Codurile Penale.Belgia, Canada, Danemarca, Elvetia, Finlanda, Franta, Germania, Luxemburg, Olanda, Norvegia, Suedia si Statele Unite ale Americii sunt tarile care au transmis o declaratie comuna autoritatilor roma ...citeste mai departe despre " CE il contrazice pe Tariceanu si spune ca e ingrijorata de modificarile Codurilor penale din Romania " pe Ziare.com