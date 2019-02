Ce inseamna alianta "2020 USR+PLUS" pentru PSD si Iohannis: puncte tari si vulnerabilitati

Sambata, USR si PLUS au batut palma pentru o alianta care sa ii reprezinte politic la cel putin doua scrutinuri, cel pentru Parlamentul European din luna mai si cel legislativ, de anul viitor, de unde si denumirea de "2020". Despre un candidat comun la prezidentiale nu s-a facut vreun anunt oficial, dar discutiile merg spre un sprijin unic pentru Dacian Ciolos . De altfel, fostul prim-ministru tehnocrat a acceptat pentru prima oara aceasta ipoteza intr-un interviu acordat Ziare.com, in care a admis ca nu inlatura o eventuala decizie de a-l contracandida pe Klaus Iohannis, sustinut oficial de cealalta jumatate a Opozitiei, i.e. PNL.Care sunt insa, tehnic, punctele tari, vulnerabilitatile si oportunitatile acestei aliante "2020"?Puncte tari:1. Nefragmentarea electoratului. Acest electorat este unul destul de greu de definit sociologic, pentru ca scapa clivajului ideologic traditional stanga/dreapta, de altfel destul de desuet in doctrina politica a ultimilor ani, dar si celui romanesc tipic postdecembrismului, care ii imparte pe alegatori in pesedisti si anti-pesedisti, cu declinarea anilor '90: comunisti si anti-comunisti.Acest tip de electorat este unul complex si care cere un contract politic de la zero, adica tocmai iesirea din paradigma "raul mai mic", "anti-PSD inainte de toate", "ei si noi". E un electorat care reclama nu doar o noua clasa politica - nou nu doar in sensul primenirii, ci mai ales al schimbarii de paradigma -, ci si o noua societate civila, care sa poata interveni si in afara momentelor electorale, atunci cand guvernantii fac exces de putere.Cu cat alianta USR/PLUS reuseste sa coaguleze electoratul aceasta eterogen in ceea ce priveste caracteristicile socio-demografice, dar care pretinde noi termeni contractuali cu politicul, cu atat va micsora procentele PSD-ului, prin punerea in miscare a acelei parti a electoratului care nu vota in mod traditional, pentru ca nu cadea nici de-o parte, nici de cealalta a PSD-ului.2. Resurse mai multe. Si USR, si PLUS au resurse umane care fac o d ...citeste mai departe despre " Ce inseamna alianta "2020 USR+PLUS" pentru PSD si Iohannis: puncte tari si vulnerabilitati " pe Ziare.com