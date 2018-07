Ce inseamna promulgarea Legii 304: De la sectia care va ancheta magistratii, la conditii noi pentru procurorii DNA si DIICOT

"In cadrul Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie (PICCJ) se infiinteaza si functioneaza Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) care are competenta exclusiva de a efectua urmarirea penala pentru infractiunile savarsite de judecatori si procurori, inclusiv judecatorii si procurorii militari si cei care au calitatea de membri ai Consiliului Superior al Magistraturii (CSM) ", este una dintre modificarile la Legea 304/2004 de organizare judiciara.Este vorba de primul proiect legislativ, din pachetul de trei al Legilor Justitiei, despre care Klaus Iohannis a anuntat ca urmeaza sa-l promulge, dupa ce a epuizat toate caile de atac: a sesizat de mai multe ori CCR si a cerut reexaminarea in Parlament.Ce este SIIJSectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie (SIIJ) este condusa de un procuror-sef sectie, ajutat de un procuror-sef adjunct, numiti in functie de Plenul CSM. Sectia va functiona cu un numar maxim de 15 procurori si este interzisa delegarea sau detasarea de procurori in cadrul acesteia.De asemenea, conflictele de competenta aparute intre sectia pentru investigarea infractiunilor din Justitie ar urma sa fie solutionate de catre procurorul general al Romaniei.Sectia pentru Investigarea Infractiunilor din Justitie incepe sa functioneze in termen de 3 luni de la data intrarii in vigoare a legii.Apare infirmarea pe "netemeinicie"O alta modificare esentiala adusa de Legea 304 este cea privind solutiile adoptate de procuror in timpul unei anchete. Noutatea consta in introducerea notiunii de netemeinicie, pana acum solutiile unui procuror putand fi infirmate de superiorul ierarhic daca erau considerate doar nelegale.Forma actuala este: "Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de catre procurorul ierarhic superior, cand sunt apreciate ca fiind nelegale. Masura infirmarii este supusa controlului instantei competente sa judece cauza in fond, la cererea procurorului care a adoptat solutia".Forma care urmeaza sa fie promulgata: "Solutiile adoptate de procuror pot fi infirmate motivat de catre procurorul ierarhic superior, cand sunt apreciate ca fiind nelegale sau netemeinice".Redactarea hota ...citeste mai departe despre " Ce inseamna promulgarea Legii 304: De la sectia care va ancheta magistratii, la conditii noi pentru procurorii DNA si DIICOT " pe Ziare.com