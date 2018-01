Ce isi propune Carmen Dan pentru noul mandat la Ministerul de Interne: Vrea sa doteze jandarmii pentru ca "sunt foarte solicitati"

"Am inceput sa facem lucruri bune, vom continua sa facem lucruri bune. Jandarmeria, alta prioritate care nu a aparut acum, de a dota aceasta arma importanta a ministerului cu mijloace si echipamente de interventie, pentru ca ei sunt foarte solicitati", a precizat Carmen Dan, citata de News.ro.Afirmatia vine in contextul in care pe 20 ianuarie, un jandarm a fost filmat lovind in mod repetat cu pumnul mai multi protestatari in Capitala. Tot atunci mai multi jandarmi au blocat sute de oameni in pasajul de la Universitate. Incidente intre jandarmi si protestatari au avut loc si la unele dintre manifestatiile precedente.Reformarea Politiei a fost un alt obiectiv enuntat de Carmen Dan pentru mandatul sau de ministru.Cu privire la unele dintre modificarile care ar urma sa fie aduse statutului politistului, parlamentarii USR Florina Presada si Adrian Prisnel atrageau atentia inca de toamna trecuta. Cei doi faceau referire la un proiect de lege aflat in dezbatere publica."Noul statut ofera puteri discretionare politistilor, care vor avea dreptul sa legitimeze si sa conduca la sediul politiei orice persoana, nu doar pe acelea care sunt suspectate de savarsirea unor fapte ilegale.Cateva dintre modificari stabilesc contraventii si infractiuni pentru situatii care in mod evident au legatura cu protestele, desi acest lucru nu este specificat in mod explicit", informau parlamentarii USR prin intermediul unui comunicat.Intrebata de ce criteriile de integritate nu au fost luate in considerare la nominalizarea ministrilor de catre PSD, Carmen Dan a replicat: "Nu inteleg la ce va referiti. Cei care au facut nominalizarile au sustinut si de ce fac nominalizari (...) S-a discutat despre fiecare nominalizare si ce il recomanda".Citeste si:Jandarmul care a lovit cu pumnul protestatarii este urmarit penal - dosarul, deschis la Parchetul MilitarCe au gasit jandarmii la perchezitiile de la Universitate: O bata si un pistol de jucarie ...citeste mai departe despre " Ce isi propune Carmen Dan pentru noul mandat la Ministerul de Interne: Vrea sa doteze jandarmii pentru ca "sunt foarte solicitati" " pe Ziare.com