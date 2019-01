Acesta este mesajul pe care procurorul general al Romaniei, Augustin Lazar, l-a transmis procurorilor DNA la sedinta care a avut loc la finalul mandatului interimar al Ancai Jurma.Citeste si: Unul dintre procurorii sefi adjuncti DNA va prelua conducerea directiei anticoruptie"Cu acest prilej, s-a constatat ca aceasta si-a indeplinit obiectivele asumate: asigurarea unui interimat echilibrat, continuarea combaterii fenomenului coruptiei, respectarea normelor procedurale, a standardelor europene in materie si apararea drepturilor fundamentale ale cetatenilor", arata un comunicat al Parchetului General.Totodata, in acest cadru, s-a transmis conducerea DNA de la procurorul sef interimar, caruia ii expira delegarea, catre procurorii sefi adjuncti, conform reglementarilor interne.Potrivit sursei citate, Augustin Lazar si-a exprimat convingerea ca noua conducere a DNA va lua toate masurile legale pentru a asigura desfasurarea in conditii optime a activitatii structurii anticoruptie.Citeste si: De ce nu mai vrea Anca Jurma sa fie sefa la DNA: Am acceptat cu greu aceasta functie, intr-un moment in care DNA se afla intr-o situatie dificilaI.S. ...citeste mai departe despre " Ce le-a spus Lazar procurorilor DNA: Aveti resursele umane pentru a continua lupta anticoruptie! " pe Ziare.com