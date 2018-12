In 2017, gospodariile din Uniunea Europeana (UE) au alocat, in medie, 12,2% din cheltuielile totale de consum pentru "produse alimentare si bauturi nealcoolice".Aceasta este a treia cea mai importanta categorie de cheltuieli, dupa "locuinta, aprovizionare cu apa, electricitate, gaz si alti combustibili" - 24,2% - si "transport" - cu 13%.Statele membre care depasesc 20% la acest capitol sunt: Romania (27,8%), care ocupa primul loc in acest clasament, Lituania (21,6%) pe a doua pozitie si Estonia (20,3%), care completeaza acest top 3.La polul opus se situeaza gospodariile din Austria, care aloca pentru aceasta categorie 9,9% din cheltuielile totale de consum; Irlanda (9,2 %), Luxemburg (8,9 %) si Marea Britanie (8,2 %).Astfel, romanii cheltuie cei mai multi bani pe mancare si bauturi nealcoolice din randul cetatenilor din Uniunea Europeana.Iata situatia pe tari:Foto: EurostatCiteste si:Romanii de la oras dau 80% din salariu pe mancare, datorii si intretinere. Cetatenii altor tari din UE dau doar 15%Pe ce se duc banii nostri si o comparatie cu restul UE. Cat de bine se traieste in Germania sau LuxemburgRomanii dau 2 din 3 lei pe mancare, dar au gusturi mai scumpe - de la sampanie la fructe de mareA.D. ...citeste mai departe despre " Ce loc ocupa romanii in UE dupa ponderea cheltuielilor pentru mancare si bauturi nealcoolice " pe Ziare.com