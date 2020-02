Ce masuri ia Romania impotriva epidemiei de coronavirus

asigurarea culoarelor speciale de debarcare in incinta aeroporturilor;

stabilirea si punerea la dispozitie a locurilor special amenajate pentru completarea formularelor in aeroporturi;

posibilitatea distribuirii formularelor, care trebuie completate, odata cu imbarcarea pasagerilor in aeronave;

diseminarea de informatii privind masurile de igiena si preventie in incinta aeroporturilor, garilor, trenurilor, statiilor de metrou, a porturilor sau a oficiilor postale, elaborate de catre autoritatile competente;

posibilitatea ca personalul specializat din cadrul spitalelor din subordinea MTIC sa raspunda cu celeritatea cerintelor venite din partea Directiilor de Sanatate Publica;

posibilitatea/recomandarea catre toti operatorii aerieni, feroviari, rutieri sau navali, care desfasoara activitati pe teritoriul Romaniei, sa poata sa puna la dispozitia tuturor pasagerilor masti de protectie.

La solicitarea ministrului interimar de resort, Lucian Bode, a avut loc luni o intalnire de lucru cu toti factorii implicati din domeniul aviatie, feroviar, naval, medical si rutier care implementeaza masurile pentru limitarea si prevenirea posibilelor imbolnaviri cu coronavirus, informeaza MT intr-un comunicat remis luni AGERPRES. De asemenea, vor fi asigurate materialele necesare pentru protectia personalului Postei Romane care manipuleaza corespondenta (plicuri/colete) ce provine din zonele afectate de acest virus. "Toate masurile care sunt in sarcina MTIC, prin unitatile din subordine sau sub autoritatea sa, vor fi monitorizate si raportate cu celeritate catre conducerea Ministerului si institutiilor coordonatoare la nivel national", arata MT in comunicat.