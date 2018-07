Ce n-a spus Casa de Sanatate despre compensate: Povestea unei bife care pune pensionarii aiurea pe drumuri

Asa ca a dat un ordin sa creasca plafonul de la 900, la 990 de lei. Vestea a fost anuntata chiar de premierul Viorica Dancila, preluata de televiziuni, pana a ajuns la urechile fiecarui pensionar.In teorie situatia a fost remediata, criza evitata, nemultumirea aplanata. In practica, haosul abia a inceput pentru pensionari. Cei care si-au luat retete zilele acestea s-au trezit in farmacii ca sunt trimisi inapoi la medicii de familie."Fara a fi facuta publica aceasta informatie in sectiunea Noutati a paginilor web ale caselor de asigurari de sanatate, in 18 iulie a.c. Ministerul Sanatatii si CNAS au emis un ordin comun (909/1163/2018) prin care au modificat formularul de reteta, pentru a schimba bifa 0-900 lei (aferenta categoriei de asigurat pensionar cu pensie sub 900 lei) in bifa Lista B 90%.Ordinul a fost publicat, aparent, in data de 20 iulie a.c. in Monitorul Oficial si a inceput sa isi produca efectele imediat, astfel incat retetele prescrise de medicii de familie si eliberate de farmacii dupa data de 20 iulie a.c. fara bifa modificata Lista B 90% sunt nelegale", se arata intr-o postare a Patronatului Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov care semnaleaza problema aparuta.Ordin publicat luni seara cu data de vineri?Detalii suplimentare a oferit, pentru Ziare.com, medicul Sandra Alexiu, presedinte al Asociatiei Medicilor de Familie Bucuresti."Trebuia sa apara si o modificare in soft. Modificarea o face in sistemul informatic Casa Nationala de Asigurari de Sanatate, ceilalti care folosesc alte softuri preiau mai departe sa duca pana la ultimul utilizator. Pentru ca unii sunt utilizatori de sistem informatic de la Casa gratuit, iar altii preiau din SIUI (Sistemul Informatic al Asigurarilor de Sanatate - n.red.) si folosesc in farmacii, in cabinete, in spitale. Si trebuie preluate modificarile.Ca sa preia modificarile trebuie ca CNAS sa publice nomenclatoarele imediat ce le-au modificat. Ele trebuie doar preluate si bagate in softuri. Casa nu a publicat nomenclatoarele la timp", a declarat, pentru Ziare.com, medicul.Atat aceasta, cat si in postarea Patronatului Medicilor de Familie Bucuresti-Ilfov este pusa la indoiala ...citeste mai departe despre " Ce n-a spus Casa de Sanatate despre compensate: Povestea unei bife care pune pensionarii aiurea pe drumuri " pe Ziare.com