Ce nereguli s-au descoperit in cazul Mocanitei din Maramures, care a deraiat de doua ori intr-o luna

Cele doua deraieri ale trenului s-au produs, cel mai probabil, din cauza vitezei prea mari. Printre neregulile gasite se numara lipsa stingatoarelor de incendii, alimente expirate sau alterate, dar si vagoane neigienizate.Astfel, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta "Gheorghe Pop de Basesti" al judetului Maramures a identificat urmatoarele nereguli:- numar insuficient de mijloace de prima interventie (stingatoare de incendiu), iar stingatoarele existente din constructie (in numar de doua) nu asigura compatibilitatea de utilizare pe anumite focare de stingere- mijloacele de prima interventie si caile de evacuare nu erau marcate cu indicatoare de securitate, deficiente care s-au remediat pe timpul controlului- neintocmirea si afisarea organizarii apararii impotriva incendiilor"Pompierii maramureseni au sanctionat societatea cu avertisment si au solicitat intocmirea si afisarea planului", se arata in raportul citat de ziarmm.ro.Sursa citata precizeaza ca alte nereguli constatate s-au incadrat in domeniul prestarii de servicii alimentare.Au fost identificate produse alimentare cu data limita expirata, dar si produse alimentare cu stare termica modificata."S-a intocmit un proces verbal de constatare si s-a aplicat o sanctiune contraventionala in valoare de 14.000 lei si retragerea produselor alimentare neconforme. De asemenea, in partea de prestari servicii nealimentare, vagoanelor trenului nu au fost igienizate. Blocul alimentar si bucataria sunt nefinalizate (zidaria si alte elemente de constructie sunt nefinalizate) motiv pentru care s-a dispus oprirea temporara a activitatii", se mai arata in raport.Locomotiva Mocanitei a deraiat, pe 10 august, pe Valea Vaserului, in judetul Maramures, iar 12 persoane au ajuns la spital, ranite. In trenul de linie ingusta se aflau aproximativ 200 de persoane.Ulterior, politistii din Maramures au deschis un dosar penal pentru vatamare corporala din culpa in cazul deraierii.Purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Florina Metes, preciza, pe 11 august, ca se fac cercetari pentru stabilirea cauzelor deraierii.Apoi, pe 16 august, un vagon al Mocanitei a deraiat din nou, pe Valea Vaserului, dar fara sa faca victime, potrivit autoritatilor.Traseul Mocanitei are o lungime de peste 46 de kilometri, o cursa zilnica tur