Ce nu au voie sa faca la un miting si de cate ori si-au incalcat jandarmii propria lege la protestele din 10 august

Nu trebuie sa fii jurist pentru a citi si intelege o lege, asa cum nu trebuie sa fii absolvent de Drept pentru a intelege daca respectiva lege a fost incalcata sau nu. In cazul nostru specific, vorbim despre Legea 550/2004 privind organizarea si functionarea Jandarmeriei Romane.Pentru inceput, sa vedem ce este Jandarmeria si pentru asta apelam la articolul 1 din legea mai sus mentionata, care ne spune urmatoarele:"Jandarmeria Romana este institutia specializata a statului, cu statut militar, componenta a Ministerului Administratiei si Internelor, care exercita, in conditiile legii, atributiile ce ii revin cu privire la apararea ordinii si linistii publice, a drepturilor si libertatilor fundamentale ale cetatenilor, a proprietatii publice si private, la prevenirea si descoperirea infractiunilor si a altor incalcari ale legilor in vigoare, precum si la protectia institutiilor fundamentale ale statului si combaterea actelor de terorism".Am subliniat acea precizare peste care multi ar putea trece cu usurinta si voi explica imediat de ce este foarte importanta. De retinut in momentul de fata este faptul ca jandarmii actioneaza in orice misiune, inclusiv in cazul manifestarilor de strada, in conditiile legii.Mai departe, sa vedem articolul 2 din aceeasi lege 550/2004, care si el este important in context:"Jandarmeria Romana isi desfasoara activitatea in interesul cetatenilor, al comunitatii si in sprijinul institutiilor statului, exclusiv pe baza si in executarea legii".Prin urmare, jandarmii isi desfasoara activitatea, inclusiv misiunile de ordine publica din timpul protestelor, in interesul cetatenilor si exclusiv pe baza legii. Din nou avem specificat acest lucru cat se poate de clar, angajatii Jandarmeriei nu pot depasi cadrul legal sub nicio forma, in caz contrar fiind pasibili de pedepse.Inca putin si depasim introducerea aceasta lunga, dar atat de necesara, in universul Jandarmeriei. Articolul 29 ne arata ce echipamente folosesc jandarmii in interventii si, extrem de important, impotriva cui au dreptul sa le foloseasca:"In indeplinirea atributiilor de serviciu, personalul militar al Jandarmeriei Romane foloseste armamentul din dotare cu munitia aferenta, veste antiglont, scuturi de protectie, casti cu vizor, bastoane de cauciuc sau tompfe,