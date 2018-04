Ce pret vei plati tu ca sa scape ei? De ce te privesc direct, in viata de zi cu zi, modificarile Codurilor?

Nu sunt in primul rand despre Liviu Dragnea si Calin Popescu Tariceanu, desi se potrivesc manusa pe cazurile lor si sunt printre principalii beneficiari. Ba chiar CPT este mentionat explicit in expunerea de motive, fara nicio perdea, unii ar spune jena.Nu sunt despre magistrati. Ei isi vor face treaba, asa cum ii va lasa legea, ba chiar cred ca in anumite situatiii viata le va fi mai usoara, pentru ca e intotdeauna mai usor sa nu faci decat sa faci.Modificarile acestea sunt in primul si primul rand despre siguranta fiecaruia dintre noi, cetateni ai Romaniei, care vom fi cu mult mai usor victime ale unor infractori extrem de periculosi.L-am intrebat pe procurorul Alexandru Codreanu, de la Parchetul Tribunalului Brasov, ce efecte practice pot avea modificarile propuse pentru Codul de Procedura Penala, dincolo de chestiunile de coruptie intens discutate.Adica, mai pe romaneste, ce pret putem plati fiecare dintre noi pentru ca niste politicieni sa scape cu ce au furat sau sa poata fura linistiti.* Modificarea art. 3 al. 3 NCPP. "Actualmente judecatorul de camera preliminara nu este incompatibil de a judeca pe mai departe cauza pe fond. In urma modificarilor preconizate, judecatorul de camera preliminara va deveni incompatibil cu exercitarea oricarei alte functii judiciare si astfel un alt judecator va solutiona cauza pe fond.In conditiile in care se asteapta un val de pensionari ca efect al intrarii in vigoare a Legilor Justitiei, instantele vor intampina probleme majore de personal", explica Alexandru Codreanu.Procesul care nu se mai termina, pentru ca nu are cine sa-l judece, ar putea fi cel in care tu iti cauti dreptate, omule, de exemplu procesul celui care ti-a lovit copilul pe trecerea de pietoni.* "La art. 8 se introduce un nou aliniat care prevede printre altele ca 'repartizarea tuturor cauzelor catre judecatori sau procurori se face aleatoriu'.Consecinte: procurorii cu o anumita specializare (coruptie, omoruri, evaziune fiscala etc.), prin efectul aleatoriu al distribuirii cauzelor, se vor afla in situatia solutionarii unor dosare care nu ar avea legatura cu specializarea respectiva si astfel anii de formare s-ar dovedi inutili".Dosarul care ar trebui sa-ti faca tie dreptate, omule, ar putea incapea pe mana unui procuror specializat in alt tip ...citeste mai departe despre " Ce pret vei plati tu ca sa scape ei? De ce te privesc direct, in viata de zi cu zi, modificarile Codurilor? " pe Ziare.com