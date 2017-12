Ce proprietati are Mazare in Madagascar, acolo unde vrea azil politic

Pana in 2008, principala destinatie de vacanta a lui Radu Mazare era Brazilia, unde putea practica unul din sporturile sale preferate - kitesurfing.Treptat, Brazilia nu a mai fost principalul loc de petrecere a vacantelor, pe harta destinatiilor lui Radu Mazare aparand Venezuela, Honduras, Papua Noua Guinee si Madagascar. Ultima dintre acestea pare sa-l fi cucerit in mod special pe primarul Constantei, care a fost atat de incantat de cele intalnite in prima sa vizita din 2011 incat a petrecut Pastele din 2012 tot acolo, impreuna cu mama sa."Oamenii erau foarte draguti, nu erau agresivi, violenti ca in Africa de Sud, Mozambic. (...) Am avut sentimentul ca eram un colonist din anii '30, daca ati vazut in filme, unde populatia bastinasa nu era inca revoltata si nu era inraita. Am avut sentimentul unui colonist acolo. Oamenii erau agreabili, doreau sa castige niste bani de la tine, erau serviabili", spunea, in 2011, Radu Mazare.Ulterior, el a anuntat ca a cumparat un teren in Madagascar pentru a construi bungalowuri si un restaurant."M-am intalnit cu primarul de acolo, care este primar al unei comune de 5.000 de locuitori. Acolo sunt un mare investitor, chiar daca fac sapte bungalowuri si un restaurant, cu seful de trib, le-am dus cadouri, am facut o ceremonie cu un vraci. De ce radeti, aici cand incepem constructia unui ansamblu nu se sfinteste?Iar in Africa sunt si crestini, dar au si traditia veche si cred ca daca nu e oficiata aceasta sfintire si in traditia veche, sa vorbeasca cu stramosii care sunt adevaratii detinatori ai pamanturilor de acolo, nu merge bine si atunci am avut o ceremonie si cu un vrajitor", spunea atunci Radu Mazare.Terenul pe care fostul edil dorea sa construiasca bungalowuri si un restaurant are o suprafata de 1,8 hectare si a fost concesionat pe o perioada de 99 de ani, fiind trecut si in declaratia de avere a edilului."Am concesionat, pe 99 de ani, o suprafata de teren de 1,8 hectare, pe malul marii, intr-un golf in nordul Madagascarului, un loc in care bate vantul noua luni pe an. O sa dezvolt acolo o mica investitie turistica. Investitia o sa fie de vreo 200 - 300.000 de eu ...citeste mai departe despre " Ce proprietati are Mazare in Madagascar, acolo unde vrea azil politic " pe Ziare.com