CE reactioneaza dupa atacurile de la Bucuresti privind raportul MCV: Scopul nu e de a pedepsi, ci de a ajuta

"In primul rand, dupa cum a declarat prim-vicepresedintele Timmermans, MCV are scopul de a ajuta, nu de a pedepsi. Obiectivul si motivatia este, bineinteles, de a realiza progrese pentru incheierea MCV.Dupa cum am spus la prezentare, Comisia Europeana va raporta asupra progresului in timpul acestui mandat. Comisia nu are culoare politica. Intotdeauna ne straduim sa prezentam o analiza cat mai echilibrata si obiectiva a situatiei in cele doua state membre (Romania si Bulgaria - n.red.) ", a afirmat un purtator de cuvant al CE, la solicitarea Mediafax.Reprezentantii CE adauga ca observatiile din rapoarte MCV facute de-a lungul timpului sunt sprijinite de concluziile Consiliului Europei. Oficialii europeni amintesc si de analizele realizate de Grupul de State Impotriva Coruptiei din Consiliul Europei (GRECO) si de care Comisia de la Venetia."Observatiile facute in rapoartele noastre au fost sustinute puternic de concluziile de-a lungul anilor ale statelor membre din Consiliu. De asemenea, puteti vedea analizele facute de GRECO sau de catre Comisia de la Venetia - toate acestea arata inspre aceeasi directie. Nu avem nicio agenda politica pe acest subiect. Ne indeplinim misiunea cu care am fost incredintati la momentul in care Romania a aderat la Uniunea Europeana", a conchis sursa citata.Adoptarea Legilor justitiei si presiunile asupra independentei sistemului judiciar, in special asupra DNA, au generat dubii privind ireversibilitatea progreselor inregistrate de Romania, a anuntat Comisia Europeana, la prezentarea raportului MCV, recomandand suspendarea procedurilor in cazul procurorilor de rang inalt.In ultimele 12 luni, Romania a luat anumite masuri pentru implementarea recomandarilor formulate de Comisia Europeana in ianuarie 2017."Cu toate acestea, raportul de evaluare din ianuarie 2017 a fost permanent conditionat de evitarea masurilor negative care pot genera dubii asupra progreselor inregistrate in ultimii zece ani. Intrarea in vigoare a legilor justitiei, presiunile asupra independentei justitiei in general, in special asupra Directiei Nationale Anticoruptie (DNA), si alte masuri care submineaza combaterea coruptiei au generat regrese