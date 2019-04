Ce risca Romania, daca guvernul Dancila nu tine cont de recomandarile venite de la Bruxelles

Comentariul este facut dupa ce, miercuri, prim-vicepresedintele Comisiei Europene, Frans Timmermans, presedintele Parlamentului European, Antonio Tajani, si 12 ambasade la Bucuresti au transmis Guvernului Dancila mesaje ferme de ingrijorare cu privire impactul negativ pe care l-ar putea avea unele modificari ale legislatiei pe justitie.Intrebat ce ar putea face UE daca Guvernul Dancila nu va tine totusi cont de mesajele venite de la partenerii occidentali, Augustin Zegrean a raspuns: "Ne pot face multe"."In primul rand, exista procedura de infringement, pe probleme de stat de drept. Pot sa ne dea si in judecata, de exemplu pentru nerespectarea regulilor europene privind statul de drept.Pot si sa ne suspende dreptul de vot, iar eu cred ca la asta se gandeste dl Timmermans, pentru ca asta e sanctiunea cea mai dureroasa pentru un stat membru, mai ales acum, in perioada in care se vorbeste despre impartirea banilor pentru urmatorul exercitiu bugetar. Daca nu ai drept de vot, nu ti-e chiar usor...", a enumerat fostul presedinte al CCR.In plus, Augustin Zegrean a subliniat faptul ca reactiile au venit de la cel mai inalt nivel."De data asta nu s-au limitat doar la a face declaratii prin purtatorii de cuvant, cum fac de obicei. Au vazut ca asta nu merge in cazul Romaniei.Eu am trecut personal prin asa ceva in 2012, cand m-au atacat din toate pozitiile. Si atunci, toti cei din Europa ne aparau, dar cui ii pasa? Atunci s-au oprit, acum vad ca nu se mai opresc", a comentat fostul presedinte al CCR.Intrebat ce a determinat guvernul PSD sa se opreasca din asaltul asupra justitiei si statului de drept, Augustin Zegrean a reamintit ca atunci premier era Victor Ponta , care a tinut pana la urma cont de recomandarile venite de la Bruxelles."Eu cred ca atunci a contat faptul ca dl Barroso, care era presedintele Comisiei Europene, l-a chemat pe dl Ponta, care era premierul Romaniei, si i-a dat o lista cu solicitarile CE. Se pare ca dl Ponta era mult mai democrat si tinea mult mai mult la democratie si la statul de drept decat o ...citeste mai departe despre " Ce risca Romania, daca guvernul Dancila nu tine cont de recomandarile venite de la Bruxelles " pe Ziare.com