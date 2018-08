Au fost in Piata Victoriei fara sa fie, de fapt, acoloPe 10 august, ziua in care mitingul diasporei a fost reprimat brutal de fortele de ordine, intr-o cladire a Jandarmeriei Romane aflata pe Bulevardul Iancu de Hunedoara, in spatele Guvernului, avand curte comuna cu acesta, si-au petrecut dupa-amiza si inceputul zilei de 11 august cativa reprezentanti ai autoritatilor statului, care "au fost in Piata Victoriei fara sa fie, de fapt, acolo", dupa cum a precizat cineva prezent in acea cladire.Potrivit unei surse apropiate evenimentelor, printre cei care au stat in cladirea Jandarmeriei din spatele Guvernului in noaptea protestului s-au aflat locotent-colonel Alin Mastan, la acel moment seful Jandarmeriei Bucuresti (a carui delegare la conducerea Jandarmeriei Bucuresti a incetat in data de 29 august, fiind inlocuit cu maiorul Laurentiu Cazan, conducatorul dispozitivului de interventie a jandarmilor in 10-11 august), chestor Dragos Nicu, director general adjunct la Politia Capitalei, Aurelian Badulescu, viceprimarul Bucurestiului, si Speranta Cliseru, prefectul Bucurestiului.Cu ei, o buna parte din timp a stat si maiorul Laurentiu Cazan, care facea curse intre cladirea din spatele Guvernului si autospeciala din curtea Executivului, unde se afla Centrul Mobil de Comanda. In incaperea de la etajul unu al cladirii, pe parcursul evenimentelor, au mai fost vazuti colonelul Catalin Paraschiv, colonelul Ionut Sindile, actualul sef al Jandarmeriei si altii.Maiorul Laurentiu Cazan a coordonat dispozitivul de jandarmi din Piata Victoriei, apoi a fost avansat, desi reprezentanti ai fortelor de ordine au batut si gazat protestatari pasnici si au provocat ranirea a peste 400 de persoane - Foto Hepta.roDesfasurarea evenimentelor, povestita de una dintre persoanele prezente, arata un ...citeste mai departe despre " Dezvaluiri din noaptea protestelor - cum s-au luat deciziile in cladirea din spatele Guvernului. Plus: ce a facut ministrul Carmen Dan " pe Ziare.com