Modificarile controversate la Codul Penal si cine sunt principalii beneficiari

Atacul parlamentarilor PSD si ALDE la Codul Penal a avut loc dupa 12 zile de cand liderul PSD, Liviu Dragnea, a fost condamnat, in faza de fond a procesului, la 3 ani si 6 luni de inchisoare pentru instigare la abuz in serviciu in dosarul "Angajarilor fictive la DGASPC Teleorman". In cazul in care noile propuneri sunt promulgate, Dragnea scapa de proces, in faza de apel a dosarului, deoarece in penal se aplica legea mai favorabila.Procurorii DNA arata ca, daca s-ar modifica definitia infractiunii de abuz in serviciu, potrivit propunerii facute de ministrul Justitiei, Tudorel Toader, mai multe dosare vor fi inchise ca urmare a intervenirii prescriptiei si s-ar dezincrimina mai multe categorii largi de fapte.Ancheta din Tel Drum, afectataComisia este condusa de Florin Iordache, cel care era ministru al Justitiei in februarie 2017 si a promovat celebra Ordonanta 13 de modificare a Codurilor Penale. Modificarile facute luni in aceasta comisie vor afecta si ancheta DNA - Tel Drum, in care este implicat Liviu Dragnea.Deputatii PSD si ALDE au modificat si forma agravanta a infractiunii de abuz in serviciu, care este prevazuta in Legea 78/2000 de combatere a infractiunilor de coruptie si definitia infractiunii de grup infractional organizat. Dragnea este cercetat la DNA, in dosarul Tel Drum, pentru ambele infractiuni.ModificareaZiare.com a realizat o analiza privind modificarile facute luni de Comisia speciala pentru legile justitiei.Astfel, infractiunea de abuz in serviciu ar urma sa fie definita ca "fapta functionarului public, aflat in exercitiul atributiilor de serviciu, care refuza sa indeplineasca un act sau il indeplineste prin incalcarea unor dispozitii exprese dintr-o lege, ordonanta de urgenta sau ordonanta de guvern, in scopul de a obtine pentru sine, sot, ruda sau afin pana la gradul al II-lea inclusiv, un folos patrimonial si prin aceasta cauzeaza o paguba, certa si efectiva, mai mare decat echivalentul unui salariu minim pe economie sau o vatamare a drepturilor sau intereselor legitime nepatrimoniale ale unei persoane fizice sau juridice, vatamare constatata in mod definitiv prin act al organului competent, se pedepseste cu inchisoa ...citeste mai departe despre " Modificarile controversate la Codul Penal si cine sunt principalii beneficiari " pe Ziare.com