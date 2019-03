Ce scrie Le Monde despre Kovesi, avand in vedere ca se lupta cu un francez pentru acelasi post

Le Monde a publicat un material sub numele de "Alegerea unui procuror roman pentru a conduce Parchetul European ar fi un simbol puternic".Ceea ce scrie presa din Hexagon trebuie privind prin prisma faptului ca unul dintre contracandidatii lui Kovesi, cel mai bine cotat in cursa in afara de ea, este francezul Jean-Francois Bohnert."Desemnarea unei personalitati din fostul bloc comunist, sustinuta de juristi competenti si carora nu li se poate reprosa nimic, din cele 22 de state membre, ar arata angajamentul UE fata de statul de drept", scriu jurnalistii francezi.Le Monde se intreaba cum ar fi daca primul roman care ar ocupa o pozitie atat de importanta in UE ar fi, de fapt, o romanca?"Aceasta mica revolutie se anunta a fi sensibila din punct de vedere politic, stiind ca cel putin trei lideri europeni sau apropiati ai lor (Viktor Orban din Ungaria; Andrej Babis din Cehia si Liviu Dragnea din Romania) sunt implicati in dosare de fraudare a fondurilor europene. Si toate se intampla in tari in care justitiei i se pun bete in roate", noteaza jurnalistii francezi.Le Monde aminteste despre parcursul lui Kovesi pana in acest punct. "Intr-o tara afectata de coruptie, ea a condamnat la inchisoare sute de politicieni de toate nivelurile, inclusiv un fost prim-ministru", adauga jurnalistii.Ei amintesc ca Laura Codruta Kovesi "a castigat ura pe termen lung a Partidului Social Democrat, aflat la putere", si ca Dragnea a reusit chiar demiterea sa in 2018."In ciuda popularitatii sale, a fost obligata sa se supuna deciziei. Dar ea si-a dovedit rezistenta obtinand sprijinul deputatilor europeni", se mai arata in material.Ei amintesc si de conationalul lor, Jean-Francois Bohnert, care concureaza cu Kovesi pentru acelasi post, si fac o comparatie intre cei doi. Despre francez, spun ei, ca are o experienta incontestabila si ca stie mai multe limbi straine, pe cand romanca nu vorbeste excelent engleza. "Este familiarizat cu institutiile europene, pe cand Kovesi este familiarizata in principal cu sistemul judiciar romanesc. El este precaut, pe cand Kovesi face uneori comentarii excesive", sustine Le Monde, punctand in final ca Bohnert este sprijinit de diplomatia franceza.Si Financial Times a publicat, joi, un articol asumat de board-ul editorial, ...citeste mai departe despre " Ce scrie Le Monde despre Kovesi, avand in vedere ca se lupta cu un francez pentru acelasi post " pe Ziare.com