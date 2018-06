Ce scrie presa externa despre cum a adoptat Parlamentul modificarile la Codul de Procedura Penala

"Parlamentul Romaniei a aprobat o parte dintr-un pachet controversat de reforme judiciare, care a fost criticat si catalogat drept o alta incercare a coalitiei de guvernare sa slabeasca pedepsele pentru oficialii condamnati", scriu jurnalistii de la Bloomberg.Publicatia amintita il citeaza si pe deputatul Florin Iordache, presedintele Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, care a declarat, luni, ca "facem asta pentru ca vrem sa oprim abuzurile din Justitie".Agentia de presa Reuters scrie ca modificarile au fost adoptate in viteza, cu 175 de voturi "pentru" si 78 "impotriva".De asemenea, agentia noteaza ca "Romania este una dintre cele mai corupte tari din UE, sistemul judiciar de la noi din tara fiind sub supravegherea speciala a Bruxelles-ului (MCV - n.red.) din 2007, de cand a aderat la Uniunea Europeana"."Procurorii anti-coruptie au asigurat, in ultimii ani, mai multe condamnari, fiind vizati parlamentari, ministri, primari. Au fost expuse conflicte de interese, abuzuri de putere, fraude, dari si luare de mita. Insa politicienii aflati la Putere, dintre care unii sunt cercetati, isi neaga greselile si acuza procurorii ca se folosesc de puterea lor pentru a-i persecuta politic", scrie Reuters.De asemenea, jurnalistii mai amintesc ca liderul PSD, Liviu Dragnea, nu poate deveni premier din cauza unei condamnari definitive. In inchierea articolului, sunt amintite protestele de la inceputul lui 2017, declansate de adoptarea OUG 13.Intr-un articol Associated Press este abordat acelasi subiect, insa este amintit si discursul lui Wess Mitchell, adjunctul secretarului de Stat al SUA pentru Europa si Eurasia, privind importanta Romaniei in regiunea de Est.Wess Michell a declarat, luni, la Bucuresti, ca "Statele Unite aplauda si incurajeaza" munca procurorilor romani "pentru ca asa indepartezi vulnerabilitatile de care se folosesc puterile ostile pentru a subjuga" o natie, arata AP.Aceeasi publicatie il citeaza si pe presedintele USR, Dan Barna, care a spus ca odata cu aceste modificari, Romania devine "raiul infractorilor".Stirea publicata de Associated Press a fost, de asemenea, preluata de mai multe publicatii straine, printre care ABC News, Fox25Boston sau Washington Post.Amintim ca luni Camera Deputatilor a votat, in viteza, ...citeste mai departe despre " Ce scrie presa externa despre cum a adoptat Parlamentul modificarile la Codul de Procedura Penala " pe Ziare.com