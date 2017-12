Ce se va intampla cu romanii din Marea Britanie dupa Brexit?

Planul guvernului de la Londra, devoalat de presa din Regat, arata ca dupa 29 martie 2019 drepturile imigrantilor europeni vor fi restranse, iar accesul cetatenilor europeni la locurile de munca va fi puternic limitat.Masura ii va afecta in special pe romani si pe bulgari deoarece peste un sfert dintre europenii care au emigrat anul trecut in Marea Britanie au venit din aceste doua tari, se mai arata in materialul publicat de The Guardian.Planul Marii Britanii: cat mai putini muncitori din UEConform documentului scurs in presa, muncitorii slab calificati care provin din UE pot locui si munci in Regat pentru o perioada de maximum doi ani, iar cei care au o calificare recunoscuta, intre trei si cinci ani.Dupa Brexit, cetatenii Uniunii Europene vor putea intra in Marea Britanie doar cu pasaportul, iar cartile de identitate nu vor mai fi acceptate, se mai arata in documentul Ministerului britanic de Interne publicat de The Guardian.Guvernul de la Londra isi propusese ca dupa Brexit sa impuna o limita minima de venituri care sa demonstreze ca oamenii se pot intretine singuri atat timp cat muncesc si lucreaza in Marea Britanie.Cu toate ca documentul mentioneaza un "prag rezonabil", analistii englezi spun ca "pragul" le va putea crea grave probleme muncitorilor din tarile sarace al Uniunii, in special romanilor si bulgarilor.Masura ar urma sa stopeze si asa-numitul "turism pentru ajutoare sociale", una dintre temele predilecte prezentate de sustinatorii iesirii Regatului Unit din Uniunea Europeana.Executivul condus de Theresa May a refuzat in repetate randuri sa comenteze documentul aparut in presa, insa de fiecare data cand a venit vorba despre Brexit oficialii de la Londra s-au rezumat in a spune ca scopul este reducerea migratiei la putin sub o suta de mii de oameni.Insa, implementarea "masurii" va duce la blocarea pietei muncii, deci la mai putine locuri de munca pentru muncitorii care vin din statele Uniunii Europene, deoarece britanicii ar avea priorioritate la angajare in fata europenilor.Potrivit documentului Ministerului de Interne, dreptul imigrantilor de a-si aduce familia in Regat ar urma sa fie si el drastic limitat, insa se va oferi totusi acces rudelor de gradul intai si partenerilor de lunga durata.Cum se pregatesc autoritatile de la Bucuresti?In ultime ...citeste mai departe despre " Ce se va intampla cu romanii din Marea Britanie dupa Brexit? " pe Ziare.com