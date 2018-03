Ce spune Consiliul Concurentei despre contractele Primariei Bucuresti cu firmele proprii

Joi, patronatele din constructii au anuntat ca vor sesiza Consiliul Concurentei si Comisia Europeana fata de intentia Primariei Municipiului Bucuresti de a incredinta, in mod direct, lucrari catre firmele pe care vrea sa le infiinteze, sustinand ca acest lucru ar putea insemna ajutor de stat.Reprezentantii Consiliul Concurentei au precizat ca legislatia nationala din domeniul achizitiilor publice si al concesiunilor de lucrari si de servicii, care transpune directivele europene in acest domeniu, prevede posibilitatea ca, in anumite conditii, autoritatile contractante sa incredinteze propriilor companii furnizarea unor servicii/produse ori efectuarea unor lucrari cu resurse proprii pentru uzul intern ori pentru uzul comunitatilor pe care le reprezinta (asa-numita operare interna).Prin urmare, in prealabil atribuirii directe a unui contract de achizitii publice/concesiuni operatorului propriu, este necesar ca autoritatea, respectiv Primaria Bucuresti, sa verifice conditiile prevazute de legislatie.In acelasi timp, potrivit prevederilor legii administratiei publice locale, "Consiliile locale si consiliile judetene pot hotari asupra participarii cu capital sau cu bunuri, in numele si in interesul colectivitatilor locale pe care le reprezinta, la infiintarea, functionarea si dezvoltarea unor organisme prestatoare de servicii publice si de utilitate publica de interes local sau judetean, in conditiile legii".Astfel, statul se poate implica in activitati de interes public cu caracter economic, in conditiile in care piata nu poate satisface nevoia identificata, respectiv activitati economice in vederea asigurarii nevoilor sale (in calitate de autoritate contractanta) prin propriile firme, in conditiile legislatiei specifice, se mai arata in raspunsul Consiliului Concurentei."In cazul in care Primaria Bucuresti are in vedere atribuirea directa catre propriii operatori a unor contracte de servicii sau lucrari, trebuie sa fundamenteze foarte bine aceasta masura, explicand cauzele care au determinat neaplicarea unei proceduri de achizitie publica (de exemplu, 'esec de piata' ori ratiuni de eficienta economica ...citeste mai departe despre " Ce spune Consiliul Concurentei despre contractele Primariei Bucuresti cu firmele proprii " pe Ziare.com