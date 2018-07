"Am spus-o de multe ori si imi mentin afirmatia: nu este un lucru nou ce s-a intamplat. Astfel de lucruri apar frecvent. Tocmai de aceea exista politia aeriana, care se face de pe 'Mihail Kogalniceanu'. Acolo sunt colegii nostri britanici, care opereaza cu cele patru Typhoon-uri. Alaturi de ei sunt si fortele romane, care executa misiunile de politie aeriana.Este, daca vreti, o forma de manifestare a Federatiei Ruse cu care noi ne-am obisnuit. In ultima instanta, sunt provocari la care NATO raspunde, asa cum se intampla de fiecare data, cu aceste misiuni de politie aeriana. Nu discutam doar de spatiul romanesc, discutam de spatiul NATO si pentru asta suntem pregatiti sa aparam acest spatiu", a explicat ministrul Fifor, prezent la Academia militara de la Sibiu.Avioane de vanatoare britanice Typhoon au fost ridicate de la sol de la o baza din Romania pentru a intercepta un avion de lupta rusesc Su-24 detectat in apropierea spatiului aerian al NATO, deasupra Marii Negre, potrivit unui comunicat al Fortelor Aeriene Regale britanice (RAF), a transmis Reuters.Citeste si:Avioanele britanice au interceptat un avion al Rusiei in spatiul aerian romanescAvioane de vanatoare au fost trimise din Romania sa intercepteze un avion rusesc, deasupra Marii Negre ...citeste mai departe despre " Ce spune Fifor despre interceptarea bombardierului rus: Ne-am obisnuit. Aparam spatiul NATO " pe Ziare.com