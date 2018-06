Ce spune jurnalistul german care a filmat documentarul despre Dragnea, dupa ce a fost saltat de jandarmi

"A scris deja toata presa, inclusiv cea straina, despre ridicarea sau arestarea meu, dar hai sa auziti si de la mine: astazi am fost ridicat brusc din multime in timp ce documentam protestul din Piata Victoriei, de pe trecerea de pietoni. Semaforul a fost verde. Ma uit acum la filmari si fotografii si incerc si eu sa inteleg ce s-a intamplat de fapt acolo.Pentru mine, cea mai importanta intrebare este: de ce au fost aduse fortele speciale, 'testoase' cum sunt supranumiti, si s-au aruncat pe protestatarii care s-au dovedit pasnici in mai bine de 500 de zile; si de ce Jandarmeria Romana a creat iarasi diversiune si haos? (ne readucem aminte ca Jandarmeria Romana aproape a lipsit cu totul de la mitingul partidelor aflate la putere, noi am documentat si asta) ", a scris Wagner pe pagina lui de Facebook Jurnalistul a precizat ca este bine, avand doar o vanataie la genunchi, si s-a aratat preocupat de ceilalti protestatari care au fost loviti si invinetiti de jandarmi."Eu sunt bine, multumesc pentru mesaje, am doar o vanataie la genunchi. Dar gandurile mele merg la toti oamenii care au fost astazi loviti de bratul armat al statului, si ridicati, si abuzati, asa cum vad acum in filmarile colegilor de la Passport Productions, pe care le publicam maine. Pentru acesti oameni loviti si invinetiti nimeni nu a sunat la Ambasada Germaniei, la Ministerul de Externe German sau alte institutii care au fost imediat averitzate de ceea ce mi se intampla mie - eu, jurnalist german.Vestea cea buna este: bratul armat al lui Dragnea se termina acolo. Poate esti luat la sectie, dar stai acolo un pic, iei o amenda abuziva si te intorci la protest. Chiar am auzit discutii intre politistii iesiti la tigara care se intrebau cum vor mai face treaba daca intra in vigoare modificarile la codul penal. Imi pare rau ca romanii au ajuns sa lupte inca o data in 30 de ani pentru libertate, dar sunt alaturi de voi. Nu va lasati intimidati de abuzuri!", a mai notat Paul Arne Wagner pe contul sau.El a scris ca a fost acuzat de lucruri contradictorii, "de la jandarm la jandarm", si ca i s-a cerut sa semneze un ...citeste mai departe despre " Ce spune jurnalistul german care a filmat documentarul despre Dragnea, dupa ce a fost saltat de jandarmi " pe Ziare.com