Ce spune presedintele despre propunerea ca medicii rezidenti sa fie obligati sa ramana in tara

"Romania se confrunta cu un accentuat exod al medicilor, iar tinerii, in primul rand, sunt cei care pleaca in strainatate, in cautarea unor conditii de munca decente, a unor oportunitati profesionale mai bune, a respectului si a valorizarii meseriei sau, de ce nu, a unor salarii mai mari decat cele din sistemul de sanatate autohton.Sunt convins ca foarte multi dintre voi si-au ales aceasta cariera din dorinta de a profesa aici, in Romania. Am lansat dezbaterile pe tema resursei umane in sanatate inca din 2015, insa guvernantii intarzie in a gasi rezolvarea acestor probleme. Din nefericire, zilele acestea a fost vehiculata in spatiul public o solutie deloc chibzuita privind obligarea medicilor rezidenti de a ramane in tara. Nu in acest mod ne tinem medicii acasa", a afirmat Klaus Iohannis in mesajul transmis la deschiderea celei de-a doua editii a "International Medical Students' Congress of Bucharest".Klaus Iohannis considera ca, inainte de toate, decidentii politici au obligatia de a le crea tinerilor studenti cadrul adecvat pentru a practica medicina aici, acasa."Ca acest lucru sa se intample, este nevoie de planificare riguroasa, de strategie si consecventa in implementarea sa", a sustinut Iohannis.Federatia Asociatiilor Studentilor in Medicina din Romania (FASMR) a reactionat, si ea, dupa ce ministrul Sorina Pintea a anuntat ca ia in calcul incheierea unui act aditional la contractele de munca ale rezidentilor, astfel incat acestia sa ramana cativa ani in tara dupa finalizarea studiilor.Studentii la Medicina sustin ca propunerea prezentata de Pintea nu este una optima, chiar si in contextul majorarilor salariale din sistemul medical. Presedintele FASMR, Teodor Cristian Blidaru, subliniaza ca foarte multi rezidenti raman someri dupa ce termina rezidentiatul.