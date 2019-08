Ce vrea sa faca Firea in Cismigiu: O "autostrada de pietris" ar putea spinteca cel mai vechi parc din Bucuresti

Inca de la finele lunii iunie, Gabriela Firea le-a propus consilierilor generali sa adopte un proiect de hotarare pentru reamenajarea peisagistica a Gradinii Cismigiu.In respectivul proiect de hotarare nu erau trecute, insa, date clare privind lucrari pe care Primaria Municipiului Bucuresti (PMB) ar urma sa le faca in parc. Se mentiona, in schimb, doar ca reamenajarea - al carei scop era sa revitalizeze parcul si sa-i puna obiectivele in valoare - urma sa dureze 3 ani si sa coste cel mult 46.874.455 de lei (adica circa 10 milioane de euro).Inca de la acel moment, mai multi consilieri generali din Opozitie au avertizat ca - desi in mod evident Gradina Cismigiu ar trebui reamenajata - modul in care vrea sa o faca Gabriela Firea ridica mari semne de intrebare, din mai multe motive.Printre aceste motive, sustineau consilierii, se numara faptul ca primaria n-a pus in dezbatere publica documentatia in care erau descrise lucrarile necesare pentru reamenajarea parcului. Or - in conditiile in care Gradina Cismigiu este primul parc din Capitala si are valoare istorica - orice modificare i s-ar aduce ar trebui dezbatuta si analizata pe larg, mai sustineau consilierii.In ciuda acestor avertismente, proiectul care pune bazele reamenajarii Gradinii Cismigiu a fost adoptat. In aceste conditii, intrebarea este: ce lucrari urmeaza sa se faca in Cismigiu? Iata ce sustin autoritatile, dar si ce evita sa spuna.Vom lucra peste tot, dar inca nu stim cumGradina Cismigiu - intinsa pe 157.292 de metri patrati (din care mai bine de jumatate e spatiu verde) - apartine PMB si este in grija Administratiei Lacuri Parcuri Bucuresti (ALPAB).Gandita inca din anii 1850 ca ornament al Capitalei, gradina a fost initial un spatiu prin care bucurestenii se puteau plimba pe carari umbrite pentru a observa, din diferite perspective, lucruri interesante.Peisagistii celebri care s-au ocupat de realizarea gradinii - de la Karl Wilhelm Mayer (fostul director al Gradinilor Imperiale din Viena) la Friedrich Rebhun - au amenajat spatiul in asa fel incat ochiul vizitatorului sa fie placut surprins de combinatiile cromatice ale plantelor si de contrastul dintre texturile mobilierului si cele ale vegetatiei.De asemenea, menit sa impresioneze a fo ...citeste mai departe despre " Ce vrea sa faca Firea in Cismigiu: O "autostrada de pietris" ar putea spinteca cel mai vechi parc din Bucuresti " pe Ziare.com