Cea mai bogata comuna din Romania, prima din tara unde taxele se pot plati la automate electronice

Primarul Gheorghe Damian a prezentat, miercuri, intr-o conferinta de presa, noua facilitate pusa la dispozitia localnicilor. Este vorba despre 6 automate electronice de incasare a banilor."Este un serviciu pe care noi, ca administratie locala, vrem sa-l oferim cetateanului. Practic, suntem prima primarie din tara si a doua dupa Primaria Sectorului 4 Bucuresti care implementeaza acest sistem. Ne dorim acest lucru pentru ca vrem sa ne mentinem ca o primarie cat mai prietenoasa cu cetateanul.Timpul contribuabilului, pentru noi, este foarte important. Traim intr-o era a informatizarii, in care informatia se misca foarte repede si atunci mi se pare normal ca cetateanul sa aiba posibilitatea, printr-un efort cat mai mic, sa-si poata plati datoriile catre primarie", a declarat Gheorghe Damian.El a spus ca a fost instalat, in fiecare sat din comuna, la magazinul satesc, cate un astfel de aparat, iar angajatul magazinului a fost instruit sa ajute oamenii care nu se descurca sa plateasca.Primarul a precizat ca este o masura care vine si in sprijinul Primariei, deoarece elimina deplasarea saptamanala a unui functionar in aceste sate, pentru incasarea banilor."Daca pana acum trebuia, o data pe saptamana, un functionar din primarie, cu masina, cu imprimanta, cu calculator, sa se deplaseze intr-un loc din satul respectiv pentru incasarea banilor, si sa stea doar doua ore acolo, acum, practic toate aceste cheltuieli se elimina, iar omului ii ramane la dispozitie sa plateasca oricand", a declarat primarul.Operatiunea a fost mult simplificata, sa o poata face si cei care nu sunt obisnuiti cu o astfel de tehnica. Se elibereaza cate un card pe care e inscris un cod de bare, pentru fiecare cetatean din comuna, iar acesta trebuie doar sa-l apropie de ecranul aparatului si apoi sa plateasca.Potrivit primarului, aparatele electronice au fost furnizate gratuit de o firma care intermediaza astfel de plati, singurul cost fiind comisionul de 1,4% din incasari, pe care il va suporta primaria.In viitor, Ciugudul isi propune sa ofere locuitorilor si posibilitatea de a obtine online toate actele de care au nevoie, iar in activitatea curenta sa nu mai fie folosita hartia, ci totul sa se desfasoare electronic.