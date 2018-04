Cea mai lunga cursa aeriana din lume va fi relansata. Pasagerii vor petrece aproape 20 de ore in zbor

Compania aeriana a operat anterior aceasta cursa, insa a anulat-o in anul 2013, din cauza "ineficientei", potrivit CNN.Cursa ce urmeaza sa fie relansata va fi cu trei ore mai lunga decat actualul cel mai lung zbor - Perth-Londra, care este operat de Qantas Airlines. Cursa ar urma sa fie efectuata cu un avion Airbus A350-900.In 23 aprilie, aeronava a efectuat cu succes primul zbor-test.Interesant este cum vor rezista calatorii sa stea aproape o zi intreaga intr-un avion.Directorul de marketing pentru interiorul aeronavelor Airbus A350, Florent Petteni, spune ca design-ul a fost creat special pentru a asigura confortul pasagerilor: "Toate modelele A350 au aceeasi filosofie de design. Astfel, cabina aeronavelor se simte mai degraba ca o camera, decat ca un tub lung specific avioanelor. Aeronavele au tavane inalte, iluminat sofisticat cu LED-uri, pereti laterali aproape verticali si un nivel scazut de zgomot".Aceste caracteristici, impreuna cu o altitudine maxima simulata in cabina de doar aproximativ 1900 de metri, ofera o experienta imbunatatita pasagerilor, potrivit lui Petteni."S-ar putea sa nu stii exact de ce e atat de confortabil si atat de bine sa zbori cu acest avion, dar totul a fost proiectat cu acest scop", a mai spus Petteni.