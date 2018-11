Bulgaria a ratat fereastra de oportunitate din anii '90, iar in locul unei opozitii fragile formate din fosti detinuti politici si fosti imigranti, tot vechea nomenclatura comunista a pus mainile pe putere. O tara din care s-a plecat masiv, pentru ca altfel, crede scriitorul austriac de origine bulgara, nu te puteai salva, dar care nici astazi nu arata tocmai bine.Cu atat mai de neinteles este cum tocmai in astfel de tari din care s-a emigrat in valuri se naste un sentiment anti-imigrationist mai puternic decat in Vest.Scriitor bulgar de limba germana, Dimitre Dinev este un aparator activ al imigrantilor si refugiatilor din Austria, de pe pozitii de stanga. Vede ca solutie chiar redistribuirea averilor concentrate in mainile unui procent mic, desi, asa cum stim, aceasta paradgima a mai esuat o data in istorie, cu rezultate dezastruoase chiar pentru om si societati.Dimitre Dinev s-a nascut in 1968 la Plovdiv, Bulgaria. In 1990, reuseste sa treaca granita in Austria si incepe sa scrie, in limba germana, despre experientele din tara natala. In Romania, una dintre povestirile lui a fost dramatizata si pusa in scena, la Teatrul Mic. Filmul Spanien, regizat de Anja Salomonowitz si al carui scenariu este realizat de Dimitre Dinev, a deschis Festivalul International de film de la Berlin din 2012.Cu Dimitre Dinev am vorbit la Timisoara, unde scriitorul a participat la Festivalul International de Literatura.Citeste mai departe despre " Cea mai mare crima a comunistilor, dupa 1990, a fost crearea acestei mafii, pentru a imparti banii. Asa au ramas unii la putere - Interviu " pe Ziare.com