CEC Bank amana pentru o luna plata ratelor la toate creditele acordate persoanelor fizice

"Masura se aplica automat tuturor clientilor care nu dispun in conturile deschise la banca, la data scadentei, de sumele aferente platii ratelor la credite si limite de credit prin carduri, fara a fi necesare demersuri suplimentare si este valabila pentru toate creditele: pentru locuinte, pentru consum sau pentru limite de credit prin carduri", informeaza banca de stat intr-un comunicat.In acelasi timp, banca ii sfatuieste clientii care au acces la solutii de plati la distanta (internet banking sau/si mobile banking), sa isi ramburseze ratele chiar si in aceasta perioada, avand in vedere ca la urmatoarea scadenta vor avea o presiune mai mare asupra bugetului, avand de rambursat si rata amanata, si rata scadenta din luna respectiva.Urmareste LIVE cele mai noi informatii despre criza provocata de coronavirus in Romania si in lume"In aceasta perioada, trebuie sa dam dovada de responsabilitate si solidaritate si fiecare dintre noi poate contribui cu solutii in mod voluntar. Avand in vedere contextul actual, am decis sa actionam proactiv pentru a veni in ajutorul clientilor CEC Bank care trec printr-o situatie dificila in aceasta perioada.Astfel, CEC Bank a amanat pentru 30 de zile plata ratelor datorate de clientii persoane fizice, sperand ca astfel sa contribuim, prin masuri de distantare sociala, la reducerea raspandirii virusului. In functie de cum evolueaza situatia, vom ajusta masurile astfel incat sa venim in ajutorul clientilor nostri", a declarat Bogdan Neacsu, presedinte - director general al CEC Bank.Astfel, clientii persoane fizice vor putea sa-si plateasca ratele oricand, in termen de maximum 30 de zile de la scadenta. Pentru perioada de amanare de 30 de zile, nu se vor aplica penalitati, iar clientii nu vor fi raportati la Biroul de Credit."Durata contractului va ramane neschimbata, deci nu va fi necesara semnarea unor acte aditionale", spun reprezentantii bancii.CEC Bank le recomanda totodata tuturor clientilor ca in aceasta perioada sa utilizeze canalele alternative, precum Mobile Banking si Internet Banking. Aceste platforme ofera acces la operatiunile bancare curente, precum transferuri catre terti, plata facturilor, constituirea de depozite si plata ratelor la credite. Recent, banca a anuntat posibilitatea deschiderii conturilor la ...citeste mai departe despre " CEC Bank amana pentru o luna plata ratelor la toate creditele acordate persoanelor fizice " pe Ziare.com