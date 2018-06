CEC Bank, detinuta de stat, rupe contractul cu Papaya Advertising, agentia de publicitate care "si-a luat liber sa protesteze"

"In notificare nu apare niciun motiv de reziliere. Putem banui, asa cum multa lume isi poate imagina, ca are legatura cu postarea noastra de ieri, postare care a fost mult discutata in online si nu numai", a declarat publicitarul Robert Tiderle, seful agentiei Papaya, pentru Paginademedia.El a subliniat ca nu a primit explicatii de la CEC Bank, dar "daca ele vor intarzia sa apara, vom cere respectuos sa ni se spuna, dupa zece ani de colaborare, motivele acestei rezilieri."Robert Tiderle a mai spus ca nu regreta postarea prin care au anuntat ca vor da liber oamenilor sa protesteze, miercuri, in timpul votului motiunii de cenzura impotriva Guvernului Dancila."Noi nu regretam perioada de zece ani, in care am lucrat pentru CEC, cum am putut noi mai bine, dar nu regretam nici postarea de ieri, pentru ca noi credem ca dreptul la libera exprimare este mai important decat orice buget", a mai declarat Robert Tiderle.Agentia a postat, miercuri seara, si un mesaj pe pagina de Facebook in care multumeste CEC Bank pentru cei 10 ani de colaborare, "chiar si pentru anul in care am lucrat pro bono".Reprezentantii agentiei au lansat un apel prin care ii roaga pe cei care stiu motivul real pentru care a fost reziliat contractul sa il spuna."Daca stie cineva motivul real pentru care ne-au reziliat contractul astazi, la mai putin de 24 de ore de la postarea anterioara, il rugam sa ne ajute. Nu de alta, dar daca am gresit profesional este bine sa stim sa nu repetam greseala si pentru alte banci care ne-ar putea angaja in viitorul apropiat.Daca nu am gresit profesional, si cauza rezilierii este pastrarea coloanei vertebrale in pozitie verticala, anuntam pe aceasta cale ca asta nu o sa se schimbe. Suntem liberi, si nu doar de contract. Suntem liberi pentru ca asa am decis sa fim", este mesajul Papaya Advertising.Agentia a fost vizitata de reprezentanti ai Ministerului de FinanteRobert Tiderle a mai afirmat ca, marti, agentia a fost vizitata de doua persoane, care s-au recomandat a fi de la Ministerul Finantelor."Au lasat la sediul agentiei o hartie nestampilata, fara antet, cu noi prevederi la o lege care are legatura cu publicitatea", a declarat Robert Tiderle.Papaya Advertising lucreaza ...citeste mai departe despre " CEC Bank, detinuta de stat, rupe contractul cu Papaya Advertising, agentia de publicitate care "si-a luat liber sa protesteze" " pe Ziare.com