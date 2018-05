CEDO condamna Romania pentru inchisorile secrete ale CIA: Trebuie sa platim 100.000 de euro unui militant al Qaida

Romania trebuie sa plateasca acestui militant al Qaida 100.000 de euro, a decis azi CEDO.Romania a gazduit o instalatie secreta de detentie a CIA din septembrie 2003 pana in noiembrie 2005, stabileste CEDO.Lituania a gazduit, la randul ei, o instalatie similara din fenruarie 2005 in martie 2006.Reclamantii au fost incarcerati in aceste instalatii, iar autoritatile din cele doua foste tari comuniste au stiut ca CIA avea sa-i supuna unor tratamente contrare conventiei, afirma Curtea.Atat Romania, cat si Lituania au permis transferul reclamantilor catre alte instalatii de detentii CIA, expunandu-ii astfel la alte rele tratamente, adauga CEDO.Acuzatiile impotriva RomanieiAbd al-Rahim al-Nashiri, aflat in prezent in detentie la baza navala Guantanamo Bay din Cuba, sustine ca Romania a permis CIA sa il detina in secret pe teritoriul sau si sa il supuna torturilor si diverselor forme de abuz fizic si mental, si acuza lipsa posibilitatii de a lua legatura cu familia sa.De asemenea, el acuza Romania ca a permis mutarea sa catre alte centre de detentie secrete gestionate de CIA, expunandu-l unor tratamente similare pentru mai multi ani.In fine, Abd al Rahim al-Nashiri critica lipsa unei investigatii rapide si cuprinzatoare cu privire la acuzatiile sale.Invoca articolele 3 (interzicerea torturii), 5 (dreptul la libertate si la siguranta), 8 (dreptul la respectarea vietii private si familiale) si 13 (dreptul la o despagubire efectiva) ale Conventiei Europene privind Drepturile Omului.In plus, Al-Nashiri se bazeaza si pe articolele 2 (dreptul la viata) si 6 (dreptul la un proces corect intr-un interval rezonabil) ale Conventiei si pe articolul 1 al Protocolului nr. 6 (abolirea pedepsei cu moartea) in plangerea conform careia Romania l-a expus riscurilor unui proces profund incorect si posibilitatii de a-i fi impusa pedeapsa cu moartea.Acest caz a fost inregistrat la CEDO la 1 iunie 2012.Cine este Abd al Rahim al-NashiriAbd al Rahim al-Nashiri este un cetatean saudit de origine yemenita, nascut in 1965.Autoritatile americane il suspecteaza pe militantul al Qaida ca a participat, in octombrie 2000, la atentatul care a vizat nava americana USS Cole ...citeste mai departe despre " CEDO condamna Romania pentru inchisorile secrete ale CIA: Trebuie sa platim 100.000 de euro unui militant al Qaida " pe Ziare.com