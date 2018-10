Decizia CEDO este raspunsul la o actiune judiciara initiata de 23 de persoane impotriva Romaniei. Reclamantii ori rude apropiate au participat la demonstratii si au fost raniti ori omorati in timpul evenimentelor produse in decembrie 1989 in Bucuresti, Slobozia, Targoviste si Resita, evenimente care au condus la inlaturarea regimului comunist.Initiatorii actiunii judiciare au reclamat ca autoritatile romane nu au efectuat intr-un interval rezonabil o investigatie eficienta in cazul evenimentelor produse in decembrie 1989.Reclamantii au sustinut ca a fost incalcat Articolul 2 al Conventiei Europene pentru Drepturile Omului, care prevede ca "dreptul fiecarei persoane la viata trebuie protejat prin lege" si ca "nimeni nu trebuie privat de viata in mod intentionat (...) ".Curtea Europeana a Drepturilor Omului (CEDO) a stabilit ca plangerea privind incalcarea Articolului 2 este admisibila la nivel procedural. Conform sentintei, Romania trebuie sa le achite celor 23 de reclamanti, in termen de trei luni, daune non-pecuniare de cate 15.000 de euro si taxele judiciare aferente, adica 345.000 de euro in total.Citeste si:Concluzia procurorilor militari: Teroristii de la Revolutie nu au existat, totul a fost o diversiune propagata de televiziunea nationalaProcurorii au extins urmarirea penala in Dosarul Revolutiei: Iliescu a acceptat si oficializat masuri diversioniste cu caracter militarIohannis a aprobat urmarirea penala a lui Ion Iliescu si Petre Roman in Dosarul RevolutieiProcurorii au explicat de ce Iliescu conducea tara la Revolutie: A reactivat in functii mai multi generali aflati in rezerva si a constituit tribunalul care i-a condamnat pe sotii Ceausescu ...citeste mai departe despre " CEDO acorda despagubiri de sute de mii de euro unor victime ale Revolutiei din 1989 " pe Ziare.com