De luni, iesim noaptea din case doar cu adeverinta sau declaratie: Cum arata formularele si cum trebuie completate

Potrivit ordonantei, circulatia persoanelor in afara locuintei/gospodariei este permisa numai pentru deplasarea la serviciu, consult medical care nu poate fi amanat, cumparaturi de prima necesitate, asistenta pentru persoane in varsta sau pentru insotirea copiilor, desfasurarea de activitati fizice individuale in aer liber sau pentru nevoile animalelor de companie, si numai dupa semnarea unei declaratii pe propria raspundere in care sa se precizeze motivul.In cazul celor care merg la serviciu, este necesara o adeverinta permanenta din partea angajatorului care sa ateste ca prezenta la locul de munca este esentiala pentru activitatea organizatiei si nu poate fi organizata sub forma de telemunca.Pentru verificarea motivului deplasarii in interes profesional, persoanele sunt obligate sa prezinte, la cererea personalului autoritatilor abilitate, legitimatia de serviciu si adevrerinta care sa ateste ca deplasarea persoanei intre domiciliu si locul sau de munca este esentiala pentru activitatea organizatiei si nu poate fi facuta de acasa.In cazul celor care se deplaseaza pentru alte motive decat locul de munca dupa ora 22:00, acestia trebuie sa aiba completata o declaratie pe propria raspundere. Potrivit unor precizari transmise de Grupul de Comunicare Strategica, declaratia poate fi completata in totalitate de mana, cu preluarea tuturor elementelor prevazute in modelul declaratiei pus la dispozitie.Declaratia pe proprie raspundere completata se va afla in posesia persoanei care efectueaza deplasarea, impreuna cu documentul de identitate, si va fi pusa la dispozitia reprezentantilor Politiei Romane, ai Jandarmeriei sau ai Politiei Locale la momentul legitimarii persoanei.Reprezentantii Politiei Romane, ai Jandarmeriei sau ai Politiei Locale pot fotografia documentele (declaratie pe proprie raspundere si act de identitate) la momentul legitimarii persoanei.In cazurile in care deplasarea este facuta pentru rezolvarea unei situatii urgente, declaratia trebuie sa precizeze si traseul.Ministrul Afacerilor Interne Ion Marcel Vela a anuntat sambata mai multe masuri restrictive care intra in vigoare de duminica sau luni.Astfel, activitatea cabinetelor stomat ...citeste mai departe despre " De luni, iesim noaptea din case doar cu adeverinta sau declaratie: Cum arata formularele si cum trebuie completate " pe Ziare.com