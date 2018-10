Cel mai mare premiu loto din istorie s-a castigat in SUA: 1,6 miliarde de dolari

Biletul castigator in extragerea de marti a fost vandut in Carolina de Sud. Identificarea castigatorului sau castigatorilor - in cazul in care biletul a fost cumparat in comun - nu a fost facuta inca, precizeaza Mega Millions pe site."Momentul pe care-l asteptam a venit, in sfarsit, si nu putem fi mai entuziasmati", a declarat Gordon Medenica, directorul grupului Mega Millions. "Este cu adevarat istoric", a adaugat el. Suma de 1,6 miliarde de dolari este echivalentul a aproape cinci tone de aur, relateaza AFP.O sansa de castig la 300 de milioaneAceasta extragere a Mega Ball a condus la cozi lungi de asteptare in fata chioscurilor, supermarketurilor si magazinelor la care s-au vandut cu doi dolari biletele loteriei care reuneste 44 de state americane, capitala federala Washington si Insulele Virgine. Sansa de castig a fost de una la 300 de milioane.Jucatorul care a ales cele sase numere castigatoare are posibilitatea fie sa-si incaseze premiul in plati pe o perioada de 29 de ani, fie sa incaseze imediat o suma redusa, care ar reprezenta, in cazul extragerii de marti, aproximativ 913 milioane de dolari, potrivit site-ului Mega Millions. Spre deosebire de multe alte tari, castigurile la loteria americana sunt impozitate.Ultimul jackpot a ajuns la acest record pentru ca nu a existat castigator din iulie, cand un grup de colegi din California si-au impartit 543 de milioane de dolari.Recordul celui mai mare castig unic in Statele Unite era detinut pana acum de Mavis Wanczyk, o femeie casatorita si cu copii, in varsta de 53 de ani, din Massachusetts, care a castigat in august 2017 premiul cel mare la Powerball, cealalta mare loterie americana, in valoare de 758,7 milioane de dolari.In ianuarie 2016, jackpotul Powerball a atins 1,58 de miliarde de dolari, insa in urma extragerii au existat trei castigatori, care si-au impartit suma in mod egal - 528,8 milioane de dolari fiecare.Mega Millions a fost infiintat in 2002. Formula a fost modificata in mai multe randuri, cu scopul de a scadea probabilitatea castigarii premiului cel mare, ceea ce a permis cresterea acestuia la cateva sute de milioane de dolari.Dupa extragerea memorabila de marti, 36 de bilete au, de asemenea, dreptul ...citeste mai departe despre " Cel mai mare premiu loto din istorie s-a castigat in SUA: 1,6 miliarde de dolari " pe Ziare.com