Cel mai scump eveniment al anului nu prea ii intereseaza pe romani

Studiul dedica un capitol special preferintelor culturale pe care le au romanii atunci cand e vorba despre evenimentele comemorative ori de manifestari dedicate Centenarului Marii Uniri.Alaturi de capitolele dedicate comunitatilor de consum cultural, consumului cultural non-public, consumului de internet si culturii digitale in general, studiul intitulat in acest an "Cultura in pragul Centenarului Marii Uniri: identitate, patrimoniu si practici culturale" incearca sa surprinda variatile din campul de valori, nevoi, asteptari si comportamente ce se manifesta in Romania.Atunci cand vine vorba despre grupul cu care se identifica romanii, 65% dintre acestia declara ca prefera sa se raporteze in primul rand la nivelul local, al comunei sau al orasului in care locuiesc, nivelul national fiind considerat relevant abia in al treilea rand de 40% dintre participantii la chestionar. Asta in timp ce jumatate dintre romani considera ca se simt identificati la nivel judetean ca optiune secundara. Doar la nivelul Municipiului Bucuresti cifrele arata ca participantii la chestionar se orienteaza mai ales spre identificarea nationala.Chiar daca procentul celor care declara ca urmaresc in fiecare an manifestarile dedicate Zilei Nationale a Romaniei este de 22% in mediul rural si de 21% in mediul urban, 40% din romanii de la tara si 36% dintre oraseni spun ca ar urmari manifestarile aproape in fiecare an.Mai mult de jumatate (55%) dintre romanii intrebati care este primul lucru care le vine in minte atunci cand aud expresia Centenarul Marii Uniri fie nu stiu ce sa spuna (47%), fie prefera sa nu raspunda (8%) . De altfel Centenarul si Anul European al Patrimoniului au fost temele cele mai importante ale cercetarii. Atat patrimoniul cultural material cat si cel imaterial sufera de lipsa de interes din partea publicului, cu toate ca ii este recunoscut rolul de impulsionare economica in colectivitate."Toata ancheta sociologica s-a desfasurat in toamna anului 2017, adica inainte cu cateva luni de a intra propriu-zis in anul anuntat ca anul Centenarului. Pregatirea acestui an a fost in mare parte acoperita de tot felul de alte subiecte in spatiul public, sau, si mai bine spus, insufi ...citeste mai departe despre " Cel mai scump eveniment al anului nu prea ii intereseaza pe romani " pe Ziare.com