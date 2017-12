Cele 3 solicitari #Rezist facute premierului Tudose si o concluzie: Protestele continua!

Un reprezentant al protestatarilor, Mihai Politeanu (Initiativa Romania), a prezentat presei la iesire cele 3 solicitari ale comunitatii #Rezist pentru seful Executivului:1. Sesizarea Comisiei de la Venetia in legatura cu pachetul de Legi ale Justitiei si in viitor cu modificarile aduse Codurilor Penale2. Prorogarea (amanarea) aplicarii Legilor Justitiei prin ordonanta de urgenta pana la momentul in care Comisia de la Venetia isi spune punctul de vedere si are loc un dialog real cu toate partile interesate (inclusiv magistrati)3. Demiterea imediata a ministrului Justitiei, Tudorel Toader, "care demult nu mai este un partener credibil atat pentru societatea civila, pentru institutiile statului, cat si pentru partenerii externi".Reprezentantul #Rezist a precizat ca de la Tudose au primit un singur raspuns si nici ala categoric, legat de prima solicitare. Premierul a spus ca se va interesa asupra discutiilor pe care Tudorel Toader le-a avut deja pe Legile Justitiei cu Comisia de la Venetia.Cat despre amanarea aplicarii Legilor Justitiei prin OUG, Mihai Politeanu a spus ca premierul a dat un raspuns destul de general, acela ca Executivul nu-si asuma ordonante de urgenta in materie penala.Cat despre demiterea lui Tudorel Toader, Mihai Politeanu a spus ca a considerat raspunsul negativ, desi premierul nu a spus clar NU.Concluzia zilei de azi: "Aceasta intalnire nu este imbucuratoare si evident solutia este in continuare proteste si inca o data proteste, pana ce aceste Legi ale Justitiei si aceste modificari la legislatia penala vor fi stopate cu totul".Politeanu a adaugat ca vor mai exista consultari cu premierul Tudose si pe alte teme de interes, nu numai Legile Justitiei.La randul sau, presedintele ANOSR, Marius Deaconu, a spus ca modificarile la Legile Justitiei sunt daunatoare, iar intalnirea de miercuri de la Guvern nu va rezolva multe dintre probleme, insa considera ca discutiile cu premierul au fost un prim pas spre comunicare.La randul sau, delegatul organizatiilor din diaspora, Radu Dumitriu, a afirmat ca, dincolo de nemultumirile legate de Legile Justitiei, premierul a promis o intalnire separata cu reprezentantii Diasporei pentru a discuta despre votul romanilor din strainatate."Ne uitam la 2019 si 2020, vrem sa evitam situatiile care au existat in anii trecuti si discutia va fi punctuala ...citeste mai departe despre " Cele 3 solicitari #Rezist facute premierului Tudose si o concluzie: Protestele continua! " pe Ziare.com