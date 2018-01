Cele doua cuvinte care au abonat firma Tel Drum la contractele publice date de Consiliul Judetean Teleorman

Functionarii stiau despre acest utilaj, deoarece fusese vandut firmei Tel Drum chiar de CJ Teleorman, la un pret sub valoarea de amortizare. Totul se intampla cand judetul era condus de Liviu Dragnea. "Este o restrictie nejustificata", este concluzia procurorilor DNA.Descoperirea privind procedura viciata de atribuire a contractelor finantate din fonduri publice la nivelul CJ Teleorman a fost facuta de procurorul DNA care a investigat societatea Tel Drum, trimisa in judecata la finalul anului trecut pentru fraude europene.Firma si doi dintre directorii acesteia - Petre Pitis si Mircea Visan - au fost trimisi in judecata de procurorii anticoruptie pentru folosirea de documente false, avand ca rezultat obtinerea ilegala de fonduri europene in cazul achizitionarii unei statii de asfaltare, in 2016.De asemenea, un alt director al firmei, Florea Neda, precum si societatea WFA Impex SRL si un reprezentant al acestei societati, Ion Florian, au fost trimisi in judecata pentru complicitate. Intregul dosar a ajuns pe masa judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti. Datele sunt din arhiva instantei bucurestene.In timpul anchetei din acest caz, procurorii DNA au observat ca reprezentantii CJ Teleorman au atribuit mai multe contracte, in perioada 2009-2010, prin crearea unor conditii artificiale in caietele de sarcini.Practic s-ar fi impus nejustificat conditii restrictive, astfel incat singurul ofertant ce poate obtine contractul sa fie Tel Drum SA. Cea mai vizibila restrictie a fost cea privind trenul reciclator stabilizator la rece "in situ".Alte firme din aceasta zona a tarii nu detineau un astfel de utilaj, cele mai multe firme folosind reciclarea la rece cu statie mobila. Astfel, DNA a deschis o noua ancheta vizand posibilele infractiuni de abuz in serviciu. Consiliul Judetean Teleorman a fost condus in perioada 2000-2012 de actualul lider PSD, Liviu Dragnea.Cine este in spatele firmeiSocietatea Tel Drum apare in doua anchete ale procurorilor DNA. Cea mai c ...citeste mai departe despre " Cele doua cuvinte care au abonat firma Tel Drum la contractele publice date de Consiliul Judetean Teleorman " pe Ziare.com