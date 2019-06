Practic, trenurile au ajuns la destinatie dupa o calatorie de 30 de ore, arata Digi 24.Trenurile plecasera din Timisoara duminica, unul la 17:30 si celalalt la 19:30. Dupa ce au ajuns in Drobeta Turnu Severin s-au intors in Lugoj.De la Lugoj garniturile s-au unit in una singura si au continuat drumul pe un alt traseu din cauza inundatiilor care au dus la blocarea circulatiei pe calea ferata.Unii calatori au declarat ca vor cere despagubiri de la CFR pentru ceea ce s-a intamplat. ...citeste mai departe despre " Cele doua trenuri plecate din Timisoara duminica au ajuns la Mangalia dupa 30 de ore " pe Ziare.com