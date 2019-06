Cele mai bogate mari orase si CJ din tara. Topul veniturilor din 2018

Din aceasta suma, 46% (26,29 miliarde de lei) reprezinta veniturile primariilor de municipii si orase, 31% (17,57 miliarde de lei) reprezinta veniturile primariilor de comune si 23% (13,3 miliarde de lei) reprezinta veniturile consiliilor judetene, potrivit calculelor realizate de Analize Economice.Cele mai mari venituri dintre administratiile locale le-au avut cele sapte primarii din Bucuresti, 9,42 de miliarde de lei, iar cea mai bogata administratie din tara a fost Primaria Capitalei, cu 4,19 miliarde de lei.In ceea ce priveste clasamentul pe judete, pe primul loc se afla Clujul cu venituri totale de 2,16 miliarde de lei, pe locul doi e Timisul (1,98 miliarde lei), iar pe trei este Constanta cu 1,92 miliarde lei.De cealalta parte, cele mai mici venituri ale administratiilor locale la nivel de judete s-au inregistrat anul trecut in Salaj, 612 milioane lei, Ialomita, 549 milioane lei, si Covasna, 471 milioane lei.Clujul se afla pe primul loc si in ceea ce priveste topul consiliilor judetene dupa veniturile din 2018. Consiliul Judetean a avut anul trecut venituri de 650 milioane lei. Pe locul doi se afla Consiliul Judetean Prahova, 542 milioane lei, iar locul trei este ocupat de CJ Suceava, cu 468 milioane lei.Codase sunt CJ Tulcea, cu 168 milioane lei, CJ Ialomita, cu 145 milioane lei si CJ Covasna (105 milioane lei).Cum stau primariileIn topul veniturilor primariilor in 2018, fruntasa este Primaria Capitalei cu venituri totale de 4,19 miliarde de lei. A doua pe tara este Primaria Sector 1, cu venituri de 1,19 miliarde lei), iar pe locul trei se afla Primaria Sector 3, cu venituri totale in 2018 de 1,13 miliarde lei.Primaria Sector 2 este pe locul patru, cu venituri totale anul trecut de 880 milioane lei, pe cinci este Primaria Sector 6, cu 783 milioane lei.Pe locul sase este Primaria Cluj-Napoca, cu venituri totale de 704 milioane lei, pe sapte e Primaria Sector 4 cu 698 milioane lei, iar pe opt e Primaria Timisoara cu 631 milioane lei.La polul opus, Primaria Alexandria a inregistrat cele mai mici venituri anul trecut, 83 milioane de lei, Slobozia, 78 milioane lei, si Miercurea Ciuc, 73 milioane lei. ...citeste mai departe despre " Cele mai bogate mari orase si CJ din tara. Topul veniturilor din 2018 " pe Ziare.com