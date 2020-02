Cele mai importante modificari cuprinse in OUG pe Sanatate: Se suspenda coplata serviciilor medicale pana la 1 aprilie 2021

OUG nr. 25/2020 modifica doua acte normative importante:a) Legea nr. 95/2006 privind sanatatea;b) OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.Unele modificari sunt tehnice, altele pot fi discutabile, iar altele privesc un public larg. Sa parcurgem modificarile considerate de noi ca fiind relevante.1) Se defineste mai exact notiunea de "derulare a unui program national de sanatate" ca fiind acele programe ce asigura tratamente specific pentru boli cu impact major asupra sanatatii publice.2) Furnizorii privati de servicii medicale pot participa la implementarea programelor nationale de sanatate cu decontarea sumelor de la buget.3) In cazul in care furnizorii privati de servicii medicale participa la un program national de sanatate cu decontarea unor sume de la buget, acestia nu au dreptul sa solicite de la pacienti sume suplimentare fata de cele decontate.4) Spitalele private pot organiza servicii medicale private de urgenta. Lista spitalelor private ce asigura servicii medicale de urgenta va fi aprobata prin hotarare de guvern.5) Se suspenda coplata serviciilor medicale cand pacientii opteaza pentru furnizori privati de servicii medicale, pana la data de 1 aprilie 2021.6) Se reglementeaza conditiile prin care un furnizor de servicii medicale poate semna un contract cu casele de sanatate.7) Se elimina obligatia platii serviciilor medicale cand iti aduci daune propriei sanatati din culpa. Pana acum, daca un cetatean se lovea cu un ciocan peste deget in mod intentionat, era obligat sa plateasca serviciile medicale.8) Cand se stabileste stagiul de cotizare pentru concedii medicale, se recunoaste in Romania calitatea de asigurat in alt stat membru sau in Spatiul economic European sau confederatia elvetiana.Nota: pentru a beneficia de concediu medical, se impune sa existe o activitate asigurata de minimum 6 luni in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediu medical. Daca persoana a fost asigurata in alt stat membru, pe baza documentului emis de institutia de asigurare, se va cumula perioada pentru atingerea acelor 6 luni.9) Se reglementeaza modul in care se determina veniturile care se iau in considerare la stabilirea indemnizatiei, cand persoana asigurata a fost asigurata intr-u ...citeste mai departe despre " Cele mai importante modificari cuprinse in OUG pe Sanatate: Se suspenda coplata serviciilor medicale pana la 1 aprilie 2021 " pe Ziare.com