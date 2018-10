Centenarul a blocat Alba Iulia: Mai gasesti cazare la mii de lei pe noapte, masinile vor fi oprite la intrarea in oras

Pentru noaptea de 30 noiembrie spre 1 Decembrie si cea spre 2 decembrie, camerele hotelurilor, motelurilor si pensiunilor din Alba Iulia au fost deja rezervate, majoritatea cu cateva luni inainte. Situatia este asemanatoare si in orasele cele mai apropiate de Alba Iulia, respectiv Sebes, Aiud sau Blaj. In acesta din urma mai era marti o singura camera, la o pensiune, care putea fi rezervata contra sumei de 420 de lei.Potrivit informatiilor furnizate de booking, pentru perioada mentionata mai pot fi rezervate in Alba Iulia cateva garsoniere sau apartamente. Cel mai mic pret, de 2.744 de lei, era pentru o garsoniera. Un apartament de 60 de metri patrati, pentru patru persoane, poate fi rezervat pentru 4.664 de lei.Autoritatile din Alba Iulia estimeaza ca in minivacanta de Ziua Nationala, cu precadere in 1 Decembrie, vor veni in oras peste 100.000 de vizitatori, cei mai multi cu autoturisme. Din acest motiv, administratia locala a conceput un plan astfel incat orasul sa nu fie sufocat de numarul urias de autovehicule."Pentru 30 noiembrie, 1 si 2 decembrie, o tema prioritara pentru Primaria Alba Iulia este accesul in oras dinspre cele trei intrari principale, respectiv dinspre Muntii Apuseni, Cluj si Sebes. Am identificat impreuna cu colegii de la Politie si Politia Locala aproximativ 4.500 de locuri de parcare pentru toti cei care vin din exterior", a declarat, marti, pentru Agerpres, viceprimarul Voicu Paul.Astfel, masinile vor fi oprite la intrarea in Alba Iulia, unde vor fi parcate inclusiv in incinta firmelor din zona respectiva, fie ca vin dinspre Zlatna, Cluj sau Sebes. Soferii vor fi ghidati de catre voluntari unde anume sa parcheze, dupa care vizitatorii vor fi transferati in Cetate cu autobuzul."Parcarile se vor ocupa dinspre oras spre exterior", a precizat Voicu Paul.El a punctat ca va fi cate o statie de autobuz la trei-patru puncte de parcare, pentru preluarea celor care vin cu autoturismele. "Autobuzele vor circula din jumatate in jumatate de ora. Statiile temporare de autobuz vor fi denumite Centenar 1, Centenar 2 etc., pentru ca la plecarea din Cetate oamenii sa stie unde trebuie sa ajunga pentru a ajunge facil la masini", a explicat viceprim ...citeste mai departe despre " Centenarul a blocat Alba Iulia: Mai gasesti cazare la mii de lei pe noapte, masinile vor fi oprite la intrarea in oras " pe Ziare.com