Centenarul Marii Uniri: Trei zile de sarbatoare, la Alba Iulia - programul evenimentelor

"Cei 100 de ani de la ziua 1 a devenirii noastre, ca popor, vor fi marcati cum se cuvine la Alba Iulia, 'Cealalta Capitala' si locul in care s-a nascut viitorul Romaniei", au transmis, printr-un comunicat de presa, reprezentantii Primariei, care au adaugat ca "cei direct implicati in organizare cunosc si resimt dimensiunile unui asemenea demers".Potrivit acestora, "amploarea evenimentului si numarul celor responsabili de buna lui organizare implica insa si o abordare flexibila, schimbarile si modificarile de ultim moment ale unui program deja trasat fiind, din start, intelese, asumate si luate in calcul".Reprezentantii Primariei Alba Iulia au subliniat ca toate eventualele modificari vor fi insa comunicate in timp util, pentru ca fiecare roman care va veni, de 1 Decembrie, in "Orasul Marii Uniri" sa stie in fiecare moment ce si unde se intampla si sa nu rateze niciun moment care il intereseaza direct."Azi, va punem la dispozitie profilul reperelor confirmate pentru cele trei zile de sarbatoare. Din motive obiective, va rugam sa acceptati ca orele, desi previzibile, vor fi comunicate in maxim o saptamana, fiind strans legate de programul delegatiilor oficiale, dar si de perfectarea procedurilor de achizitie", mentioneaza comunicatul citat.EvenimenteleManifestarile oficiale vor debuta vineri, 30 noiembrie, cu o ceremonie militara de depunere de coroane si jerbe de flori la statuile lui Ion I.C. Bratianu, Iuliu Maniu, Mihai Viteazul si busturile Regelui Ferdinand I si Reginei Maria. Dupa arborarea Drapelului National al Romaniei in Piata Tricolorului, va urma dezvelirea busturilor lui Gheorghe Flondor, Thomas Woodrow Wilson si Emmanuel de Martonne.Ziua Nationala va debuta cu un serviciu religios, la Catedrala Reintregirii, urmat de mai multe actiuni la Sala Unirii, unde va fi citita "Rezolutiunea Adunarii Nationale de la Alba Iulia", va avea loc primirea Soliilor din Cetatile de Scaun si vor fi dezvelite placi omagiale.De asemenea, va exista un moment intitulat "Marea Adunare Nationala" (parada portului popular si reconstituire istorica).Tot la Sala Unirii se va desfasura ceremo