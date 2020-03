Inca de sambata, Comitetul National pentru Situatii Speciale de Urgenta a anuntat ca Societatea Natioanal Nuclearelectrica (SNN) urmeaza sa ia o serie de masuri pentru a preveni ca angajatii esentiali sa fie afectati de pandemia de coronavirus.Conteaza mai ales pentru ca la Cernavoda se produce o mare cantitate de energie electrica (aproximativ 1.400 de MW/zilnic), esentiala pentru alimentarea tarii noastre.In context, SNN anunta ca are un plan deja stabilit pentru perioada de pandemie si ca il va aplca gradual, dupa cum o va cere situatia."Planul de asigurare a continuitatii este (...) actualizat in mod continuu tinand cont si de standardele si experienta internationala in domeniul nuclear.Planul se aplica gradual, de la masuri preventive de igiena pana la masuri de asigurare a personalului esential, a carui implementare depinde de nivelul de risc asociat, insa este unul prin excelenta proactiv in asa fel incat sa se reduca la minim riscul de contaminare cu coronavirus pentru personal.Pentru asigurarea personalului esential in vederea operarii in siguranta a instalatiei, SNN/CNE are in plan inclusiv masura organizarii unui spatiu special amenajat, cu respectarea tuturor conditiilor necesare, inclusiv hrana si transport, masura urmand a fi implementata conform legislatiei in vigore. Aceasta masura se va aplica in stransa corelatie cu evolutia raspandirii coronavirusului si are drept scop protejarea personalului esential si asigurarea continuitatii operationale si de productie.De asemenea, SNN are stabilit un plan de masuri pentru toate categoriile de personal care este aplicat gradual in functie de evolutie", se arata intr-un comunicat al SNN. ...citeste mai departe despre " Centrala nucleara de la Cernavoda a fost pregatita pentru pandemie: Angajatii esentiali, izolati " pe Ziare.com