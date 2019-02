Centrul Capitalei, blocat de mitingul taximetristilor impotriva Uber. Unde nu se circula

Potrivit unui comunicat al Brigazii Rutiere transmis marti, se va permite circulatia pe ambele sensuri ale strazii Arh. Ion Mincu."Incepand cu ora 06:30, circulatia in Piata Victoriei va fi resistematizata, prin asigurarea traficului rutier pe doua benzi de circulatie pe sens, in fata Guvernului Romaniei, intre bulevardul Aviatorilor si calea Victoriei, respectiv bulevardul Lascar Catargiu, asigurandu-se circulatia pe calea Victoriei, bulevardul Ion Mihalache, strada Buzesti si bulevardul Lascar Catargiu.La nevoie, se va restrictiona traficul si pe strada Paris si breteaua care leaga bulevardul Iancu de Hunedoara de Piata Victoriei", precizeaza Brigada Rutiera.Protest la adresa Uber, Taxify, Bla Bla Car si Clever GoTransportatorii au anuntat ca vor fi in fata Guvernului intre orele 09:00-15:00, cu 2.000 de masini. Ei contesta lipsa de reactie a autoritatilor fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal, a anuntat, marti, Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania (COTAR).Proteste similare vor fi organizate si in alte orase din tara, unde aceste actiuni au fost autorizate."Confederatia Operatorilor si Transportatorilor Autorizati din Romania reia protestele de strada, impotriva lipsei de reactie a Guvernului fata de cerintele transportatorilor autorizati care isi desfasoara activitatea legal. 2.000 de masini vor fi parcate miercuri in fata Guvernului, iar taximetristii vor protesta pentru a cere respectarea legii de catre autoritati, intre orele 09:00-15:00.De asemenea, tot miercuri se vor mai organiza proteste, unde s-au aprobat, la Arad, Timisoara, Iasi, Bacau, Brasov, Targu Mures, Zalau si Slatina. La Constanta, primarul a incheiat o minuta cu transportatorii si urmeaza sa aiba o intalnire cu toti, la finalul acestei luni", se arata intr-un comunicat al COTAR.Presedintele COTAR, Vasile Stefanescu, sustine ca mitingul transportatorilor nu este unul politic, ci intentioneaza sa atraga inca o data atentia Guvernului Romaniei ca trebuia sa scoata din Legea Taximetriei sintagma "in mod repetat", introdusa in 2015 de fostul ministr ...citeste mai departe despre " Centrul Capitalei, blocat de mitingul taximetristilor impotriva Uber. Unde nu se circula " pe Ziare.com