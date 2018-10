Centrul de Resurse Juridice: Referendumul nu era necesar. Populatia poate sanctiona aceasta risipa de bani prin boicot

Organizatia evoca, intr-un comunicat de presa intitulat "Inutilitatea referendumului pe banii nostri", decizia nr.580/2016 a CCR asupra initiativei legislative a cetatenilor de revizuire a Constitutiei in acest sens."Curtea Constitutionala prin Decizia - luata cu unanimitate - nr.580/2016 asupra initiativei legislative a cetatenilor de revizuire a Constitutiei, conchide la paragraful 42 urmatoarele:Examinand redactarea art.48 alin. (1) din Constitutie, propusa de initiatorii revizuirii, Curtea constata ca aceasta nu este de natura sa faca sa dispara sau sa inlature, elimine ori anuleze institutia casatoriei. De asemenea, toate garantiile dreptului la casatorie, astfel cum sunt consacrate in textul constitutional de referinta, raman neschimbate.Prin inlocuirea sintagmei 'intre soti' cu sintagma 'intre un barbat si o femeie' se realizeaza doar o precizare in privinta exercitarii dreptului fundamental la casatorie, in sensul stabilirii exprese a faptului ca aceasta se incheie intre parteneri de sex biologic diferit, acesta fiind, de altfel, chiar semnificatia originara a textului.Pe de alta parte, Curtea Constitutionala a retinut in cadrul aceleiasi decizii, la paragraful 30, faptul ca nu intra in competenta Curtii examinarea oportunitatii propunerii de revizuire a Constitutiei, aceasta revenind Parlamentului, in calitate de organ reprezentativ suprem, respectiv cetatenilor, care isi pot exprima direct vointa la referendumul ce constituie ultima etapa a procedurii de adoptare a legilor constitutionale, in conformitate cu prevederile art.151 din Constitutie", transmite CRJ intr-un comunicat de presa.In plus, organizatia arata ca populatia poate sanctiona "risipa de bani publici" prin neprezentarea la vot in acest weekend."Coroborand cele doua paragrafe din cadrul aceleiasi decizii a Curtii Constitutionale, rezulta ca:Referendumul nu era necesar pentru ca, oricum, textul actual din Constitutie semnifica acelasi lucru ca si textul nou propus (existand, in plus, interdictia din Codul Civil);Ca, desi au trecut 2 ani de la aceasta decizie, Parlamentul, din motive electorale, a mers mai departe cu aceasta initiativa inutila, care nu va produce niciun fel de efecte juridice, dar va cheltui sume semnificative de bani;Ca populatia poate sanc ...citeste mai departe despre " Centrul de Resurse Juridice: Referendumul nu era necesar. Populatia poate sanctiona aceasta risipa de bani prin boicot " pe Ziare.com