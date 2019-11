Cetatenii se lupta cu Primaria Sectorului 1, care vrea sa dea liber la construirea de blocuri-turn: Vor disparea cartiere intregi de case!

Cetatenii au ajuns pana in instanta pentru a obtine de la primarie documentele care detaliaza modul in care se doreste modificarea la nivel urbanistic a Sectorului 1, desi edilul era obligat prin lege sa le supuna dezbaterii publice. Ei atrag atentia ca prin noile reguli ar fi distruse cartierele de case si blocuri mici, fiind sufocate de blocuri de pana la 12 etaje. Ar rezulta cartiere suprapopulate, pentru care nu exista solutii de transport public, infrastructura rutiera, locuri de parcare sau spatii verzi.Ziare.com a stat de vorba cu Dan Milea, directorul executiv al Asociatiei Salvati Cartierele Damaroaia si Bucurestii Noi (ASCDBN). Aceasta asociatie lupta de mai multi ani cu constructorii pentru a-i obliga sa respecte legislatia, atunci cand inalta noi cladiri, si cu autoritatile, care le dau autorizatii in ciuda incalcarilor flagrante."Noi, in asociatia asta, facem totul voluntar, din banii nostri. Asociatia e doar un instrument de aparare impotriva abuzurilor. Noi avem meseriile noastre, viata noastra, am fi preferat sa nu avem nicio problema, dar in Romania trebuie sa inveti orice ca sa te aperi, ca suntem in Vestul Salbatic, statul nu te apara cu nimic.Pana acum, a trebuit sa invatam Legile Justitiei, am invatat urbanism ca sa aflam de ce ni se fura drepturile. Ca asta inseamna abuz in urbanism - ti se fura drepturile: dreptul sa traiesti civilizat, proprietatea ta sa fie respectata. Toate aceste abuzuri duc la consecinte iremediabile pentru zeci, sute de ani", ne-a spus Milea, care a initiat actiunile in instanta impotriva Primariei Sectorului 1.Lui i s-au alaturat si alte grupuri civice: Asociatia Salvati Lacul Baneasa, Asociatia Baneasa Lac si Asociatia Odai Drumul Stegarului."Am creat o uniune de asociatii si de grupuri civice, noi suntem pregatiti, daca nu fac PUZ-ul asta pentru cetateni, nu pentru mafioti imobiliari, suntem decisi sa ne luptam cu ei. Asta e mesajul nostru pentru ei", spuse liderul ASCDBN.Cum va arata Sectorul 1 daca planul primariei e pus in aplicareDan Milea spune ca este nevoie de modificari in PUZ, dar care sa faca regulile mai clare, pentru ca la acest moment to ...citeste mai departe despre " Cetatenii se lupta cu Primaria Sectorului 1, care vrea sa dea liber la construirea de blocuri-turn: Vor disparea cartiere intregi de case! " pe Ziare.com