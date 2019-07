Acesta va circula in zilele de 6, 7 si 8 iulie, cu plecare din Bucuresti Nord la ora 11:15 si sosire in Constanta la ora 13:37.Decizia CFR a fost luata in vederea adaptarii capacitatii de transport la cererea crescuta a publicului calator."Inainte de efectuarea calatoriei, rugam pe toti pasagerii sa se asigure ca au achizitionat bilet pentru evitarea taxarii suplimentare in tren si/sau suportarea costurilor amenzii conform reglementarilor in vigoare. Pentru informatii actualizate despre circulatia trenurilor, calatorii sunt rugati sa consulte pagina de internet a companiei www.cfrcalatori.ro, sa ne contacteze la numerele de telefon din statiile CFR, 021/9521 (pentru traficul intern plecari/sosiri din Bucuresti Nord) sau sa se adreseze personalului nostru din statii", adauga CFR intr-un comunicat remis vineri Ziare.com.Festivalul Neversea are loc in perioada 4-7 iulie, la Constanta.A inceput Neversea: 300 de oameni au avut probleme medicale din prima zi, inclusiv caderi de la inaltime ...citeste mai departe despre " CFR baga un tren suplimentar, in weekendul Neversea " pe Ziare.com