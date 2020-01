"Pentru fiecare sfarsit de saptamana, biletul de weekend ofera posibilitatea de a calatori cu reduceri de la 15% pana la 35% pe orice ruta tur-retur, cu orice tip de tren, la clasa 1 sau clasa a 2-a (vagon clasa sau cuseta), in functie de numarul weekend-urilor alese dintr-o luna (2, 3 sau 4)", spun reprezentanti CFR Calatori.De exemplu, o calatorie intre Bucuresti si Brasov va costa 32,95 lei pe sens, in loc de 48,6 lei, cat ar fi tariful standard la trenul Interregio. Pretul pentru un tren Regio Expres pe aceasta ruta va fi 16,6 lei, in loc de 25 lei.Pe ruta Bucuresti-Predeal, un bilet va costa 27,04 lei pe Interregio si 12,9 lei la Regio Expres.Calatorii care pleaca din Brasov spre Miercurea Ciuc vor plati 20,8 lei la Interregio, iar biletul intre Suceava si Vatra Dornei Bai va costa 23,92 lei, tot cu tren Interregio.Toate preturile mentionate includ si tariful de rezervare a locului, in valoare de 3,90 lei la tren Interregio si 1 leu la tren Regio Expres. La aceasta oferta, procurarea tichetului de rezervare a locului la vagoanele de clasa 1 si a 2-a este optionala.Achizitionarea biletului de weekend se poate face numai de la casele de bilete din gari si de la agentiile de voiaj CFR.Societatea de Transport Feroviar de Calatori CFR Calatori S.A. este operatorul national feroviar de pasageri care efectueaza transportul public de calatori pe calea ferata.Citeste si: Nemtii sunt incurajati sa renunte la masinile personale cu bilete de tren mai ieftine pentru distante lungi ...citeste mai departe despre " CFR Calatori ieftineste cu pana la 35% biletele pentru trenurile din weekend " pe Ziare.com