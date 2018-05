Astfel, CFR a redus numarul directorilor la nivel central de la 13 la 9; a desfiintat posturi precum consilieri si experti pentru informatii in afaceri, iar angajatii au fost redistribuiti in functie de pregatirea profesionala, conform unui comunicat remis Ziare.com."In urma acestor masuri, la fondul de salarii al CFR Calatori se face o economie de aproximativ 70 de mii de lei lunar", se arata in document.Trebuie precizat ca CFR Calatori estima, in martie, pierderi de 367,68 milioane lei pentru anul 2018.Anul trecut, in august, dupa ce Mihai Tudose, pe atunci premier, il certase pe ministrul Transporturilor Razvan Cuc, din cauza pierderilor CFR Calatori, compania a spus ca profitul, dupa primele 7 luni ale anului 2017, era de 64 de milioane de lei.A.G.... citeste mai departe despre " CFR Calatori se restructureaza - Raman 9 din 13 directori. Economia este de 70.000 de lei pe luna " pe Ziare.com