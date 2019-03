CFR trebuie sa plateasca 400.000 de euro unei femei mutilate intr-o halta fara peroane, fara lumina si fara autorizatie de functionare

Judecatoria Hateg a condamnat Compania Nationala a Cailor Ferate Romane intr-un dosar de vatamare corporala din culpa, la patru ani si jumatate dupa un accident de tren produs in gara Subcetate, in urma caruia mai multi calatori au avut de suferit. Cel mai dramatic caz este cel al unei femei care a ramas fara mana.Potrivit sentintei pe scurt publicata de Judecatoria Hateg, CFR SA a fost condamnata cu 1.200.000 lei amenda (5.000 lei x 240 de zile amenda) pentru savarsirea infractiunii de vatamare corporala din culpa, scrie Adevarul.DauneleFemeia care a rams fara o mana trebuie sa primeasca aproximativ 400.000 euro drept daune materiale si morale.- 116.064 euro daune materiale;- 300.000 euro daune morale;- 1.000 lei/luna, de la data producerii prejudiciului 14 septembrie 2014 pana la incetarea starii de nevoie, respectiv protezarea.CFR trebuie sa mai plateasca la doua spitale suma de 10.000 de lei - contravaloarea ingrijirilor medicale.Iata minuta Judecatoriei Hateg, pe portalul instantelor.Sentinta nu este definitiva, putand fi contestata in 10 zile de la comunicare.Acuzatiile din acest dosarIn 2017, procurorii Parchetului de pe langa Inalta Curte de Casatie si Justitie au trimis in judecata Compania Nationala a Cailor Ferate Romane, pentru vatamare corporala din culpa, in urma accidentului petrecut in gara Subcetate din judetul Hunedoara, soldat cu ranirea a trei calatori, dintre care o femeie a ramas fara un brat, explica Adevarul.Procurorii au stabilit ca, in 14 septembrie 2014, in jurul orelor 00:27, in statia de cale ferata Subcetate, din judetul Hunedoara, a avut loc un accident de trafic feroviar, in urma caruia unei persoane i-a fost amputat membrul superior stang."Dupa ce s-a informat in prealabil in statie cu privire la linia la care urma sa soseasca trenul pe care il astepta, persoana vatamata s-a deplasat catre linia respectiva, traversand alte trei linii de cale ferata.Din cauza lipsei indicatoarelor de orientare, calatorii nu au vazut platforma pe care trebuiau sa astepte trenul, oprindu-se inainte de a ajunge la aceasta, intre doua linii de cale ferata.Persoana vatamata, impreuna cu alte sase persoane, surprinsa de trecerea simultana a t ...citeste mai departe despre " CFR trebuie sa plateasca 400.000 de euro unei femei mutilate intr-o halta fara peroane, fara lumina si fara autorizatie de functionare " pe Ziare.com